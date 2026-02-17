Le groupe Volkswagen va enclencher un plan d'économies "massives"
Publié le 17 février 2026
Selon les informations du journal économique allemand Manager Magazin, relayées par Reuters, le groupe de Wolfsburg envisage de réduire les coûts de toutes ses marques de 20 % d’ici la fin 2028. Un objectif fixé par Volkswagen dans un contexte où le constructeur est coincé entre une faiblesse de la demande sur son plus grand marché, la Chine, et les tensions commerciales avec les États-Unis.
Selon Manager Magazin, le projet de réduction des coûts a pour objectif de garantir que les rendements reviennent à un niveau convenable. Le PDG Oliver Blume et le directeur financier Arno Antlitz auraient présenté ce plan lors d’une réunion à huis clos avec les dirigeants de l’entreprise à Berlin, mi-janvier 2026, toujours d’après le journal allemand.
Toutefois, aucune précision n’a été donnée sur les secteurs ciblés par la réduction des coûts. Des fermetures d’usines sont toutefois envisagées. Selon des sources de Manager Magazin, les dépenses de Volkswagen en logiciels ainsi que dans le développement de moteurs à combustion et de propulsion électrique devraient rester élevées.
Selon un porte-parole de Volkswagen interrogé par Reuters, le groupe a déjà réalisé des économies "à deux chiffres" d’un milliard d’euros. Ce programme a permis de compenser les difficultés liées aux tarifs américains. D’après le représentant de l’entreprise, Oliver Blume donnera une mise à jour provisoire lors de la conférence de presse annuelle sur les résultats le 10 mars 2026.
Volkswagen et des représentants du syndicat ont conclu en décembre 2024 un accord pour des changements dans les opérations allemandes du constructeur, incluant 35 000 suppressions de postes. Un accord qui a bridé le constructeur, qui prévoyait initialement la fermeture de trois usines allemandes afin de rendre le groupe plus compétitif.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.