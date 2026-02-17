Le groupe Volkswagen va enclencher un plan d'économies "massives"

Publié le 17 février 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Confronté au ralentissement de la demande en Chine et aux tensions commerciales avec les États-Unis, le constructeur veut réduire de 20 % les coûts de l’ensemble de ses marques d’ici fin 2028. Un plan présenté par la direction mi-janvier 2026 à Berlin, alors que le groupe a déjà engagé d’importantes restructurations en Allemagne.

Le groupe Volkswagen envisage de réduire les coûts de toutes ses marques de 20 % d’ici la fin 2028. ©AdobeStock-OKemppainen

Selon les informations du journal économique allemand Manager Magazin, relayées par Reuters, le groupe de Wolfsburg envisage de réduire les coûts de toutes ses marques de 20 % d’ici la fin 2028. Un objectif fixé par Volkswagen dans un contexte où le constructeur est coincé entre une faiblesse de la demande sur son plus grand marché, la Chine, et les tensions commerciales avec les États-Unis. Selon Manager Magazin, le projet de réduction des coûts a pour objectif de garantir que les rendements reviennent à un niveau convenable. Le PDG Oliver Blume et le directeur financier Arno Antlitz auraient présenté ce plan lors d’une réunion à huis clos avec les dirigeants de l’entreprise à Berlin, mi-janvier 2026, toujours d’après le journal allemand. Toutefois, aucune précision n’a été donnée sur les secteurs ciblés par la réduction des coûts. Des fermetures d’usines sont toutefois envisagées. Selon des sources de Manager Magazin, les dépenses de Volkswagen en logiciels ainsi que dans le développement de moteurs à combustion et de propulsion électrique devraient rester élevées. Dieselgate : Volkswagen conteste la procédure pénale française Selon un porte-parole de Volkswagen interrogé par Reuters, le groupe a déjà réalisé des économies "à deux chiffres" d’un milliard d’euros. Ce programme a permis de compenser les difficultés liées aux tarifs américains. D’après le représentant de l’entreprise, Oliver Blume donnera une mise à jour provisoire lors de la conférence de presse annuelle sur les résultats le 10 mars 2026. Volkswagen et des représentants du syndicat ont conclu en décembre 2024 un accord pour des changements dans les opérations allemandes du constructeur, incluant 35 000 suppressions de postes. Un accord qui a bridé le constructeur, qui prévoyait initialement la fermeture de trois usines allemandes afin de rendre le groupe plus compétitif.

