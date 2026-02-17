Dieselgate : Volkswagen conteste la procédure pénale française

Publié le 17 février 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Dans l'affaire du Dieselgate, les juges d'instruction parisiens ont renvoyé Volkswagen devant le tribunal correctionnel pour tromperie, ouvrant ainsi la voie à un procès en 2027. Mais le groupe allemand considère cette procédure inadmissible car il a déjà été jugé et condamné en Allemagne pour les mêmes faits.

Le groupe Volkswagen juge "inadmissible" les nouvelles procédures pénales ouvertes par la justice française dans le cadre du Dieselgate. ©Volkswagen

"En raison de l'interdiction légale de la double incrimination (ne bis in idem), nous considérons dès lors que l'engagement de nouvelles procédures pénales relatives au diesel contre Volkswagen AG en France est inadmissible", a expliqué Volkswagen AG. La procédure engagée par la justice allemande contre le groupe dans le cadre du Dieselgate, "qui incluait explicitement des véhicules vendus en France, s'est conclue en 2018 par une amende pour des faits qui sont désormais identiques à ceux sous-tendant la procédure française", a répondu à l'AFP Volkswagen. Cette réaction du constructeur est liée à la décision des juges d'instruction parisiens de renvoyer le groupe devant le tribunal correctionnel de Paris pour tromperie, d'après des informations obtenues par l'AFP le 13 février 2026. Dieselgate : la justice française ouvre la voie à de nouvelles actions contre les constructeurs En parallèle de la procédure allemande, la justice française s'est penchée sur le dossier dès 2016 et le parquet de Paris a demandé début 2025 un procès contre Volkswagen, affirmant que le constructeur pouvait être jugé en France après avoir déjà été condamné en Allemagne. Pour le parquet de Paris, les poursuites françaises sont "complémentaires" à celles allemandes et non "cumulatives". Une audience de fixation est prévue le 18 décembre 2026, ce qui signifie que ce procès pourrait avoir lieu en 2027. Ce renvoi est le premier connu car aucun juge n'a encore acté celui demandé par le parquet pour Peugeot-Citroën, Renault et Fiat Chrysler. À ce jour, le groupe allemand a versé plus de 32 milliards d'euros d'amendes, principalement aux États-Unis. (avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet