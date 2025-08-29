Le Dacia Bigster va inaugurer un nouveau moteur GPL

Publié le 29 août 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Le nouveau SUV de Dacia pourra bientôt compter sur une nouvelle mécanique, forte de 140 chevaux, fonctionnant au GPL. La production de cette variante du bloc HR12 vient de débuter dans l'usine roumaine de Mioveni.

Les commandes du Bigster fonctionnant au GPL sont ouvertes depuis le 3 juin 2025 au prix de 24 990 euros en entrée de gamme. ©Dacia

À peine plus d'un an après avoir lancé la production du moteur HR12 dans l'usine roumaine de Mioveni, Horse y ajoute une nouvelle variation capable de carburer au GPL. Cette variante du 3 cylindres turbo, qui équipe aussi bien des Dacia et des Renault, va être inaugurée par le Dacia Bigster. Il devrait logiquement ensuite arriver sur le Duster. Et peut-être même chez Renault. Les commandes de ce Bigster, baptisé mild hybrid G-140, sont d'ailleurs ouvertes depuis le 3 juin 2025 au prix de 24 990 euros en entrée de gamme. Dacia promet des émissions en baisse de 10 %, mais surtout 1 450 kilomètres d'autonomie avec les deux réservoirs de 50 litres. L'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 450 000 moteurs, dont 18 % prennent la direction de l'usine turque de Bursa, où est fabriquée la Clio. Le bloc HR12 (non GPL) est également produit en Espagne, dans l'usine de Valladolid, pour notamment se glisser sous les capots de l'Austral et de l'Espace qui sont produits en Espagne. Plus de 30 % de ventes GPL en France Pour revenir à cette nouvelle variante GPL, développant 140 ch, elle viendra renforcer une offre que Dacia est quasiment seule à proposer en Europe et très appréciée des clients. Cela représente jusqu'à 40 % de ses ventes. Dans l'Hexagone, en 2024, Dacia a totalisé 48 218 ventes GPL, soit 33,3 % de son volume annuel (144 978 ; -7,3 %). Sur les sept premiers mois de l'année 2025, 30,3 % des immatriculations (26 558 unités) se sont faites avec une mécanique GPL. Elles sont toutefois en repli de 18,1 %, mais gageons que ce Bigster va relancer la machine.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet