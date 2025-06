L'attitude d'Elon Musk est-elle préjudiciable aux clients Tesla ?

Une dizaine de clients français assigne Tesla en justice afin d'obtenir la résiliation de leur contrat de location d'un modèle de la marque. Ils mettent en avant l'attitude d'Elon Musk qui les prive de la jouissance complète de leur automobile.

Des clients français attaquent Tesla en justice à cause des agissements d'Elon Musk. ©The White House/ Daniel Torok

Les acheteurs de voitures électriques neuves ne semblent plus vouloir de Tesla. En effet, en France, les ventes sont en chute de 47,2 % à fin mai 2025, avec seulement 8 277 unités mises à la route. La tendance est la même en Europe.

Si les frasques d'Elon Musk et son engagement politique sont souvent mis en avant pour expliquer la chute des ventes, il faut aussi noter que Tesla fait maintenant face à des concurrents bien mieux armés et que les Model Y ou 3 ne sont plus aussi novateurs.

Et, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, certains clients qui ont acheté des Tesla veulent maintenant s'en débarrasser. C'est tout l'enjeu d'une plainte déposée par une dizaine de clients français de la marque.

Obtenir la résiliation du contrat

Pour les avocats des clients, Patrick Klugman et Ivan Terel, "du fait des agissements d'Elon Musk (...), les véhicules de la marque Tesla sont devenus des symboles politiques forts et apparaissent désormais comme de véritables «totems» d'extrême-droite, au grand dam de ceux qui en avaient fait l'acquisition à la seule fin de disposer d'un véhicule innovant et écologique".

"Les clients de Tesla subissent un préjudice direct et concret qui les empêche de jouir de leur voiture. Ces faits les conduisent à demander la résiliation de leur contrat de crédit-bail", précisent les avocats du cabinet GKA dans un communiqué.

Ils ont assigné la marque devant le tribunal de commerce de Paris, demandant la résiliation de leur contrat de crédit-bail (d'une durée de quatre ans en général, avec la possibilité d'acheter le véhicule à la fin) et le remboursement des frais de justice. Et cherchent à attirer d'autres clients.

"La situation est à la fois inédite et impossible pour les propriétaires français de Tesla", a précisé maître Klugman à l'AFP. "Les prises de positions d'Elon Musk ont créé un trouble de la jouissance. Nous pensons que le dirigeant doit à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue".

Et si Elon Musk s'est fâché depuis avec Donald Trump, "l'alliance reste parfaite sur ce qui pose problème", a souligné Patrick Klugman. "Ce qui les oppose n'est pas le racisme, le complotisme, les saluts qu'on a pu qualifier de nazis. Ce sont les tarifs douaniers, auxquels Musk s'oppose pour des raisons de business, et le budget fédéral américain", a précisé l'avocat. (avec AFP)