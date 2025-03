La Dacia Sandero détrône la Tesla Model Y en Europe

Grâce à une croissance des ventes de 11 % en 2024, la Dacia Sandero est devenue la voiture la plus vendue d'Europe (30 pays). Leader en 2023, la Tesla Model Y a perdu 16,6 % pour finir à la quatrième place du classement.

Si Dacia domine le classement avec la Sandero, Volkswagen et Toyota placent chacun quatre modèles dans le top 25 européen. ©Dacia

Avec 258 745 unités vendues en Europe, la Dacia Sandero est devenue la voiture la plus vendue du continent en 2024 (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège).

En effet, selon les chiffres du cabinet Inovev la citadine roumaine, en croissance de 11 %, devance la Volkswagen Golf et la Renault Clio.

La compacte VW, qui a détenu le titre de meilleure vente européenne de 2007 à 2021, a connu un vrai rebond. En effet, elle a gagné 18,5 % pour atteindre 213 193 unités. La remise à niveau de la 8e génération du modèle, avec notamment l'arrivée du PHEV avec 140 km d'autonomie, a porté ses fruits.

La Renault Clio, avec une croissance de 6,7 %, complète le podium avec ses 212 378 unités. Elle devance ainsi la Tesla Model Y, leader en 2023, qui a vu ses ventes plonger de 16,6 %, à 207 629 unités.

Les segments B et C totalisent 73 % des ventes

Plus largement, dans le top 25 des modèles les plus vendus en Europe, Volkswagen et Toyota sont les plus grands contributeurs et affichent des parts de marché respectives de 10,6 % et 5,6 %.

La marque allemande place ainsi les Golf, T-Roc, Tiguan et Polo. Le nippon est représenté par les Yaris Cross, Yaris, Corolla et C-HR.

Renault, avec une part de marché de 5,4 %, compte sur la Clio et le Captur, alors que Peugeot (5 % de pdm) place les 208 et 2008 dans le classement. Quatre acteurs qui totalisent 28,2 % du marché.

Si l'on regarde le marché selon les segments, les segments B (35 %) et C (38 %) s'adjugent 73 % du marché. La prise de pouvoir des SUV se confirme également, puisque cette carrosserie a représenté 53 % du marché.