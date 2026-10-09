Kia France : Nicolas Janin prend la nouvelle direction de l’expérience clients, Elise Remark lui succède aux ventes

Kia France ajuste son organisation. "Dans un contexte de profonde transformation du marché automobile", explique la marque sud-coréenne, décision a été prise de créer une nouvelle direction de l’expérience clients.

Cette direction est confiée à Nicolas Janin, jusque-là directeur des ventes. "Cette création répond à l’évolution rapide des attentes des automobilistes et à la nécessité d’offrir une expérience toujours plus fluide, personnalisée et cohérente à chaque étape du parcours client", précise Kia France.

Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas Janin aura la responsabilité des activités liées au CRM, à l’expérience et à la satisfaction clients, aux relations clients, à la formation ainsi qu’au développement réseau. Cette organisation permettra de renforcer la coordination entre ces différentes expertises et d’accroître les synergies entre Kia France et ses distributeurs.

Pour Marc Hedrich, président de Kia France : "La création d’une direction expérience clients confiée à Nicolas Janin doit nous permettre de placer plus encore la satisfaction, la fidélisation et la qualité de l’expérience au cœur de notre stratégie."

Elise Remark à la direction des ventes

Nicolas Janin est remplacé à la direction des ventes par Elise Remark. Forte de près de 20 ans d’expérience dans le secteur automobile, elle occupait depuis 2024 le poste de directrice marketing d’Audi France.

"Kia dispose d’atouts indéniables pour jouer un rôle de premier plan, notamment grâce à l’excellence de ses produits électriques, à sa capacité d’innovation et à la force de son réseau de distribution", déclare-t-elle dans un communiqué.

Nicolas Janin et Elise Remark sont tous les deux rattachés à Guillaume de Boudemange, le directeur des opérations de Kia France. La marque explique que le périmètre de ce dernier est renforcé afin "d'assurer une meilleure coordination entre la performance commerciale, l'expérience client et le développement du réseau."