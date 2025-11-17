Josep Maria Recasens monte en grade chez Renault

En plus de sa casquette de patron d'Ampere, Josep Maria Recasens va également prendre en charge la stratégie et le plan produit du groupe Renault. Le constructeur français veut ainsi gagner en efficacité et en vitesse d'exécution.

Josep Maria Recasens prend maintenant en charge la stratégie et le plan produits du groupe Renault. ©Renault/Augustin Detienne

Jusqu'ici CEO d'Ampere et directeur pays Iberia, Josep Maria Recasens ajoute une corde à son arc. En effet, il vient d'être nommé, avec effet immédiat, chief strategy, product & program management officer (SPPM) du groupe Renault. Il remplace notamment Guido Haak jusqu'ici au planning produits.

Il est directement rattaché à François Provost, directeur général du groupe, et a pour mission "de définir la stratégie qui permettra au groupe de poursuivre la dynamique positive dans laquelle il se trouve, d'orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en œuvre pour assurer le succès des futures gammes de véhicules", explique le constructeur.

Avec cette nomination, le groupe français dit vouloir s'inscrire dans "la volonté de simplifier l'organisation pour gagner en efficacité et en vitesse".

"Ma première priorité sera d'étendre à l'ensemble de l'entreprise quelques principes qui ont fait le succès d'Ampere : une focalisation forte sur le produit, une gestion disciplinée des programmes, et une vision holistique des investissements", présente Josep Maria Recasens.

"Depuis mon arrivée, je m'attache à mettre en place une organisation plus simple, plus efficace, plus rapide afin de nous adapter aux enjeux actuels. Réunir la stratégie, qui fixe le cap, avec l'entité Produit et Planning, qui oriente les choix produits et les directions des programmes, est un levier essentiel pour y parvenir, c'est-à-dire pour gagner en cohérence et en agilité", justifie François Provost.

Josep Maria Recasens, diplômé en ingénierie et titulaire d'un MBA, a débuté chez Seat en 2002 où il a occupé différentes fonctions dans les domaines de la R&D, du plan produit et de la conduite de projets internationaux, avant d'être nommé directeur de la stratégie, secrétaire général et directeur des affaires publiques.

En juin 2021, il rejoint le groupe Renault en tant que directeur de la stratégie et du business développement. Dans ce cadre, il a notamment accompagné la mise en œuvre de la stratégie Renaulution.

En février 2023, il est nommé chief strategy officer et devient directeur pays Iberia. Au moment de la création d'Ampere le 1er novembre 2023, Josep Maria Recasens prend le poste de directeur opérationnel de l'entité avant d'en devenir le CEO en 2025.