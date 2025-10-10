Jim Baumbick, nouveau stratège de Ford en Europe

Ford annonce la nomination de Jim Baumbick au poste de président de l’Europe. Il sera chargé de définir l'orientation stratégique des activités européennes. D’autres mouvements sont à l’ordre du jour au sein de l’état-major du constructeur américain.

Jim Baumbick est nommé directeur de Ford Europe. ©Ford

Jim Baumbick devient président de Ford Europe à compter du 1er novembre 2025. À ce titre, il définira l’orientation stratégique des activités continentales du constructeur américain.

Cela inclura, précise Ford, "le renforcement de la coordination avec les principales parties prenantes sur le continent, le développement de produits spécifiquement adaptés aux attentes des clients européens, et la garantie d'une exécution plus rapide et plus efficiente des projets."

Par cette nomination, Ford semble acter la poursuite de ses activités en Europe. Le constructeur mobilise pour cela l’un de ses meilleurs CV. Jim Baumbick, jusque-là vice-président du développement produit avancé, de la planification des cycles et des programmes, fut également directeur mondial du développement produit.

Il a cumulé de nombreux postes depuis son entrée chez Ford en 1993. Dans ses nouvelles fonctions, il reporte directement à John Lawler, vice-président du constructeur.

D’autres nominations sont à l’ordre du jour au sein de l’état-major du géant de Détroit. Sam Basile rejoint Ford pour succéder à Jim Baumbick dans ses précédentes fonctions. Il travaillait pour General Motors depuis près de trois décennies.

Bryce Currie de son côté devient directeur de la fabrication, tandis qu'Andrew Frick dirigera toutes les unités commerciales mondiales : Ford Blue, Model e et Lincoln. Côté départ, Chuck Gray, vice-président de l’ingénierie du matériel automobile, et Darren Palmer, vice-président en charge des programmes EV, prennent leur retraite.

"Ces nominations à la direction mondiale soulignent notre engagement sans faille à constituer une équipe de classe mondiale au sein de Ford, unie par un objectif unique : offrir des produits d'excellence et de qualité à nos clients du monde entier", déclare Jim Farley, président-directeur général de Ford.