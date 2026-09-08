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Constructeurs

Hyundai débarque sur le terrain de la Ligue des champions 

Publié le 8 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Hyundai devient partenaire officiel de l’UEFA Champions League pour cinq saisons, de 2026 à 2031. Le constructeur sud-coréen entend profiter de cette nouvelle exposition pour renforcer sa visibilité auprès des passionnés de football, après près de 30 ans d’engagement dans cet univers.
Hyundai Ligue des champions
Hyundai signe un partenariat avec l'UEFA Champions League pour cinq saisons. ©Hyundai

Hyundai poursuit la séduction des fans de football. Le groupe sud-coréen annonce qu’il devient le partenaire officiel de l’UEFA Champions League. Un partenariat qui s’étale de la saison 2026-2027 à la fin de la saison 2030-2031, soit cinq saisons. Précisons que le dernier partenariat automobile de la Ligue des champions remonte à 2021 avec Nissan.

 

"Après l’engagement de Hyundai lors de la Coupe du monde cet été, l’UEFA Champions League constitue une opportunité idéale pour présenter nos véhicules au design remarquable et dotés de fonctionnalités appréciées par les passionnés", souligne José Muñoz, PDG de Hyundai Motor Company.

 

BYD devient sponsor du PSG

 

Le constructeur sud-coréen précise par ailleurs que le partenariat a été signé avec l’UC3, la société commune de l’UEFA et des clubs européens. Hyundai rappelle que la Ligue des champions est la compétition annuelle de clubs la plus regardée au monde, avec une personne sur trois qui y porte de l’intérêt à l’échelle mondiale.

 

Un pied dans le football depuis près de 30 ans

 

Hyundai a depuis toujours des accointances avec le secteur du football. Depuis la Coupe du monde de 2002, le constructeur collabore avec la FIFA, que ce soit pour la compétition internationale masculine, mais aussi lors du tournoi féminin, pour le futsal ou encore le beach soccer.

 

Le Toulouse FC prolonge son partenariat avec Hyundai aux côtés des groupes Sipa et Delahaye

 

En parallèle, Hyundai soutient de nombreux clubs européens, comme l’Olympique Lyonnais, pour lequel il est partenaire premium depuis la saison 2012-2013. Le constructeur collabore également avec Chelsea FC, l’Atlético Madrid, l’AS Roma, le Hertha Berlin ou encore l’Eintracht Francfort.

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