Honda alerte à nouveau sur ses résultats

Anticipant une baisse de ses ventes et de sa production, notamment à cause d'une pénurie de semi-conducteurs, Honda a revu à la baisse son objectif de bénéfice net sur l'ensemble de l'exercice. Le nippon l'estime maintenant à 1,69 milliard d'euros, en baisse de 64 %.

Honda estime qu'il va écouler 3,34 millions d'automobiles durant son exercice 2025/2026, contre 3,62 millions visés précédemment. ©Honda

"Nous avons revu nos prévisions en baisse afin de tenir compte du recul anticipé des volumes de production dû à la pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs, ainsi qu'à la diminution des ventes dans le secteur automobile" en Asie comme en Amérique du Nord, a expliqué Honda.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice décalé s'achevant fin mars 2026, le nippon prévoit désormais un bénéfice net de 300 milliards de yens (1,69 milliard d'euros), en chute de 64 % sur un an, contre 420 milliards précédemment.

Il a aussi abaissé sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel à 550 milliards de yens (-55 % sur un an), contre 700 milliards précédemment. Et légèrement rogné ses anticipations de chiffre d'affaires, à 20 700 milliards de yens (117 milliards d'euros, -4,6 % sur un an).

Le constructeur prévoit de ne vendre sur l'année que 3,34 millions d'automobiles, contre 3,62 millions visés précédemment, en raison notamment "de l'impact de la pénurie en puces en Amérique du Nord".

Son activité dans les deux-roues devrait au contraire résister, la croissance à l'échelle mondiale compensant un repli des ventes au Vietnam.

Risque sur l'approvisionnement en semi-conducteurs

Cette annonce intervient alors que la crise autour de Nexperia affole l'industrie automobile : ce fournisseur mondial de composants électroniques est au cœur d'un bras de fer entre la Chine et les Pays-Bas qui fait craindre aux constructeurs de fortes perturbations pour leurs approvisionnements et leur activité.

Autre motif assombrissant l'horizon pour Honda : l'essoufflement du marché de l'électrique en Amérique du Nord comme en Europe, en raison duquel le groupe "a subi une baisse des ventes" et dû consentir "des incitations à la vente par unité plus élevées que prévu initialement".

Le revirement de l'administration Trump sur le sujet a aussi rebattu les cartes, avec la suppression d'incitations fiscales à l'achat d'un véhicule électrique et des normes d'émissions assouplies.

À l'échelle du globe, Honda prévoit désormais que la part des véhicules électriques dans ses ventes mondiales tombera à 20 % en 2030, contre un objectif précédemment annoncé de 30 %.

Par ailleurs, les taxes douanières de 15 % imposées par Washington aux importations de voitures japonaises constituent une entrave pour Honda, qui réalise la moitié de ses ventes de voitures en Amérique du Nord, même s'il fabrique localement plus de 60 % des véhicules qu'il vend aux États-Unis.

Au premier semestre (avril-septembre 2025), Honda a vu son bénéfice net plonger de 37 % sur un an, à 311 milliards de yens (1,76 milliard d'euros), tandis que son chiffre d'affaires reculait de 1,5 % à 10 632 milliards de yens (60,1 milliards d'euros). (avec AFP)