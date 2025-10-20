Forvia pénalisé par la Chine au troisième trimestre 2025

L’équipementier français a vu son chiffre d’affaires reculer de 3,7 % au troisième trimestre 2025, à 6,2 milliards d’euros. Pénalisé par un effet de change défavorable et un ralentissement en Chine, Forvia poursuit néanmoins son plan d’économies et maintient ses objectifs annuels.

Forvia voit son chiffre d'affaires trébucher de 3,7 % de juillet à septembre 2025 à 6,2 milliards d’euros. ©AdobeStock-J_News_photo

Forvia voit rouge au troisième trimestre. En effet, le chiffre d'affaires de l'équipementier français a trébuché de 3,7 % de juillet à septembre 2025, à 6,2 milliards d’euros. Une baisse qu’il impute à un taux de change défavorable. En effet, la dépréciation de l'euro, face au dollar et au yuan, a pesé pour 238 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, a précisé Forvia (anciennement Faurecia), qui fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d'échappement.

Ses ventes ont reculé de 2,4 % en Europe à 2,69 milliards d'euros, de 0,6 % en Amérique du Nord à 1,54 milliard, et de 8,8 % en Asie à 1,60 milliard. En Asie, le chiffre d'affaires a baissé de 13,1 % en Chine, à 1,2 milliard, mais progressé de 6,9 % dans les autres pays, à 404 millions d'euros. "Nous avons une forte croissance de notre activité (en Asie) hors de Chine, région du monde où l'on a historiquement la plus faible pénétration", a relevé Olivier Durand, le directeur financier, lors d'un point presse téléphonique.

Une activité en Chine qui devrait se réveiller et l’Europe sous tension

"Nous travaillons à développer cette région-là et […] nos efforts de diversification commencent à payer". Le recul prononcé en Chine est dû à la baisse de production de deux constructeurs chinois, BYD et Li Auto, qui se présentent comme deux clients clés de Forvia. "Cette évolution défavorable […] a été partiellement compensée par la forte montée en puissance de Chery", autre constructeur chinois, explique l'équipementier français. Forvia et Chery ont signé début octobre une lettre d'intention pour établir un partenariat stratégique à long terme.

Interrogé sur les répercussions pour Forvia des fermetures temporaires d'usines du constructeur automobile Stellantis en Europe, Olivier Durand a indiqué s'attendre à un impact de "quelques dizaines de millions d'euros" sur son chiffre d'affaires. À la Bourse de Paris, le titre décrochait de 6,69 % à 9,80 euros vers 10h20, dans un marché en hausse de 0,43 %. Le groupe français, huitième équipementier mondial, a par ailleurs "poursuivi le déploiement" de son plan quinquennal d'économies, pour "restaurer sa compétitivité en Europe", indique-t-il dans le communiqué.

800 suppressions de postes supplémentaires au troisième trimestre

Au troisième trimestre, 800 suppressions de postes supplémentaires ont été annoncées, portant leur total à 5 800 depuis l'annonce du plan, sur les 10 000 prévues d'ici fin 2028. Forvia a confirmé ses objectifs d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, et une marge d'exploitation entre 5,2 % et 6 %.

Concernant les véhicules électriques, Olivier Durand a souligné que "les trois grands marchés n'avancent pas du tout au même rythme" : "la Chine poursuit l'électrification de manière claire" et "sans changement de cap, bien au contraire", "l'Europe, c'est assez variable" et "le marché nord-américain, c'est presque dans l'autre sens". "Dans ce cadre-là, c'est le véhicule hybride qui gagne énormément", a-t-il ajouté.

Forvia est "agnostique à la motorisation, puisqu'un siège reste un siège, un éclairage reste un éclairage", quel que soit le type de moteur. Seule l'activité Clean Mobility (système de dépollution de pots d'échappement) se trouve concernée par l'électrification et bénéficie de la vague des véhicules hybrides, qui nécessitent le système le plus complexe de dépollution du pot d'échappement, a précisé le responsable. (Avec AFP)