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Constructeurs

Ferrari imperméable à la crise

Publié le 3 novembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec un chiffre d'affaires en hausse de 7 % et un bénéfice net qui gagne 13 %, Ferrari affiche un solide bilan au troisième trimestre 2026. La marque italienne a même relevé la prévision de son bénéfice ajusté avant impôts et taxes à trois milliards d'euros.
Ferrari résultats financiers troisième trimestre 2026
Au troisième trimestre 2026, Ferrari a écoulé 3 368 véhicules, soit 33 de moins que sur la même période de l'an dernier. ©Ferrari

Alors que beaucoup de constructeurs européens lancent des alertes sur leurs résultats financiers, Ferrari relève ses prévisions. "En nous appuyant sur ces bases solides, nous relevons encore nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna.

 

Ferrari a dit s'attendre à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) atteigne au moins trois milliards d'euros en 2026, soit légèrement au-dessus de sa précédente prévision de 2,97 milliards.

 

Tous les voyants sont au vert chez Ferrari

 

Après un bon premier semestre 2026, Ferrari enchaîne donc sans trembler. En effet, la marque italienne affiche encore un bon bilan au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires net a augmenté de 7 %, à 1,896 milliard d'euros. Ferrari souligne l'impact positif des personnalisations de voitures qui ont contribué à une "croissance financière robuste".

 

Entre juillet et septembre 2026, l'entreprise de Maranello a précisé avoir livré 3 368 véhicules, soit 33 de moins que sur la même période de l'an dernier. Dans ce contexte, son un bénéfice net a grimpé de 13 %, pour atteindre 431 millions d'euros.

 

"Notre carnet de commandes s'étend désormais jusqu'en 2028", a encore indiqué Benedetto Vigna dans un communiqué.

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