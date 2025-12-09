Énorme succès de la vente aux enchères Renault Icons

Publié le 9 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Les 180 lots mis en vente par le patrimoine Renault, le 7 décembre 2025 à l'usine de Flins (78) sous la houlette d'Artcurial, ont tous été vendus. Le constructeur français a ainsi récupéré près de douze millions d'euros.

Cette GT Turbo, pilotée par Alain Oreille en 1990 au Rallye de Côte d'Ivoire, a été adjugée 69 832 euros ! ©Renault/Peter Singhof

Le patrimoine Renault va avoir les moyens de ses ambitions. En effet, la vente aux enchères d'une centaine de pièces, le 7 décembre 2025 à l'usine de Flins (78), a rapporté près de douze millions d'euros ! Tous les lots de cette vente "The Renault Icons" organisée par Artcurial ont trouvé preneur. La plus grosse adjudication est à mettre à l'actif de la F1 Williams FW19 de 1997. Cette monoplace championne du monde, conservée dans la collection depuis 1998, a atteint 1 312 400 euros. Renault : 20 Formule 1 bientôt mises en vente La première Renault Alpine A442 construite (1975-1978), ex-24 Heures du Mans 1977, aux mains de René Arnoux, Didier Pironi et Guy Fréquelin, a été adjugée 1 278 080 euros. Toujours au chapitre compétition, le prototype B0 de la R5 Maxi Turbo, développée par Jean Ragnotti, a quitté Flins contre 216 720 euros. Une GT Turbo d'Alain Oreille adjugée à 69 832 euros ! Preuve que les youngtimers ont toujours la cote, une Clio Williams de 1994, non numérotée et avec 83 000 km au compteur, a été adjugée à 54 180 euros ! La Super 5 GT Turbo d'Alain Oreille a fait encore mieux avec 69 832 euros au coup de marteau ! Les 180 lots ont été vendus. Parfois à des prix invraisemblables. Même une peluche de Twingo, presque à l'échelle, s'est vendue 4 237 euros ! Finalement, le plus petit prix de la vente a été de 1 445 euros pour la R21 du film Lévy & Goliath. Le patrimoine de Renault va enfin avoir son écrin Le montant de cette vente va servir à enrichir encore la collection de Renault et asseoir définitivement le musée qui va sortir de terre en 2027 sur le site de Flins.

