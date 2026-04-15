Renault va supprimer des postes d'ingénieurs
Publié le 15 avril 2026
L'ingénierie n'échappe pas à la quête de compétitivité. En effet, après Stellantis qui vient d'annoncer la suppression de 650 postes d'ingénieurs sur le site allemand d'Opel à Rüsselsheim, Renault va réduire de 15 à 20 % ses effectifs dans le domaine dans les deux ans à venir.
À l'échelle mondiale, cela entraînera la suppression de 1 600 à 2 400 postes sur les 11 000 à 12 000 personnes qui forment la R&D du constructeur. Renault n'évoque pas de licenciements, mais indique qu'il étudiera des mesures de reconversion, d'évolution des compétences ou encore de départ anticipé.
Le constructeur affirme que cette décision a été prise pour "rester compétitifs", a indiqué un porte-parole à l'AFP, confirmant une information du quotidien Ouest-France.
Une conséquence du plan stratégique futuREady présenté en mars 2026, qui réorganise notamment la façon de développer les modèles. Philippe Brunet, le CTO du groupe, a présenté la feuille de route pour atteindre les objectifs.
Tous les centres de R&D de Renault dans le monde devront contribuer à cette réduction de la voilure. Le constructeur affirme que les activités à forte valeur ajoutée resteront en France, où se trouve la moitié des effectifs d'ingénieurs du groupe, notamment au Technocentre de Guyancourt (78). (avec AFP)
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