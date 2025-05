Domitille Labarre nommée directrice marketing de Dacia France

À partir du 1er juin 2025, Domitille Labarre succédera à Sylvain Coursimault à la direction du marketing de la marque en France. Ce dernier dirigera désormais la business unit Dacia chez Mobilize Financial Services.

Domitille Labarre, directrice marketing chez Dacia France. ©Forestier,Yves-Alkama Photo

Domitille Labarre poursuit son parcours avec Dacia. Elle quitte ainsi son poste de secrétaire exécutive du directeur général du constructeur roumain Denis Le Vot pour le poste de directrice marketing chez Dacia France.

Domitille Labarre prendra ses fonctions le 1er juin 2025 et succédera à Sylvain Coursimault. Elle reportera à Olivier Mornet, directeur général de la marque en France, et rejoint le comité de direction. En parallèle, ce dernier prend le poste de directeur de la business unit Dacia chez Mobilize Financial Services.

"Sa connaissance du groupe, de la direction commerciale et de son réseau ainsi que son expérience de la marque seront de véritables atouts pour nous permettre de continuer à faire grandir la marque en France. Je remercie chaleureusement Sylvain Coursimault pour sa forte contribution à la performance de la marque Dacia en France ces quatre dernières années", se réjouit Olivier Mornet.

Un parcours au sein du groupe Renault

Diplômée en marketing de l'école des Hautes études commerciales (HEC Paris), Domitille Labarre entame sa carrière en 2009 au sein de Renault Group.

Après avoir acquis une expérience de deux ans dans le réseau Retail Renault Group, elle évolue vers la direction commerciale en France en tant que responsable produits pour les gammes Trafic et Master. En 2016, elle a été promue au poste de manager entreprises.

Son parcours l’a ensuite menée en Inde en 2017, où elle a occupé le poste de responsable coordination marketing. De 2019 à 2022, elle occupe successivement les postes de cheffe de service marketing produit et prix pour la région AMI-Pacific (Africa, Middle East, India, Korea, Australia, Japan et ASEAN), puis pour la marque Dacia au sein de la direction commerciale France.