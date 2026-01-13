Dacia : Sabine Renaudin succède à Justine Kohr

Publié le 13 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

Dacia France aura, le 15 janvier 2026, une nouvelle attachée de presse. Sabine Renaudin va succéder à Justine Kohr qui poursuit son parcours dans la gestion des événements de la marque.

Sabine Renaudin évolue dans le groupe Renault depuis de nombreuses année et chez Dacia depuis 2021. ©Yves Forestier, Alkama Photo.

L'équipe communication et presse de Dacia accueille une nouvelle venue. En effet, pour remplacer Justine Kohr, nommée Brand Event Leader, Sabine Renaudin devient attachée de presse pour Dacia en France. À partir du 15 janvier 2026, elle va donc rejoindre les équipes de la direction commerciale France et reportera à Xiaoyan Hua-Schwab, directrice de la communication de Dacia. Dacia : Sandra Gomez succède à Patrice Lévy-Bencheton Diplômée d'un master en communication et médias à SciencesCom Nantes et de l'École supérieure de commerce Audencia, Sabine Renaudin a plus de 30 ans d'expérience dans l'automobile, en grande partie au sein du groupe Renault. En charge de la coordination de la communication de Dacia à l'international, depuis la création de la business unit en 2021, Sabine Renaudin a précédemment occupé différents postes dans la communication des directions produit, manufacturing et ingénierie du constructeur français.

