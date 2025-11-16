Christophe Decultot nous a quittés

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Christophe Decultot, vendredi 14 novembre 2025. Après avoir notamment travaillé au sein du groupe Fiat, il avait rejoint Honda en 2007. Un parcours professionnel durant lequel il n'a jamais oublié sa passion pour l'automobile et la compétition.

Christophe Decultot aurait eu 62 ans fin novembre 2025. ©Honda

"Depuis plus d’un an, Christophe livrait un combat courageux contre la maladie. Hospitalisé depuis le 22 octobre, il s’est éteint hier soir, vendredi 14 novembre. Nous perdons bien plus qu’un collègue, c’est un patron hors normes et surtout un ami qui nous a quittés" a indiqué Honda France dans un communiqué.

Après un riche parcours au sein du groupe Fiat France, pour les marques Fiat VP, Lancia ou encore Maserati, Christophe Decultot a rejoint Honda France en 2007 au poste de directeur de la division automobile. Il sera ensuite nommé vice-président en 2014.

En 2021, il prend la tête de Honda Benelux, avant de diriger, à partir de 2023, l'audit interne pour Honda Motor Europe.

"Christophe incarnait la passion du travail bien fait et entretenait une proximité rare avec ses équipes et son réseau de distribution. Fils d’agriculteurs, il avait le bon sens chevillé au corps" se souvient encore Honda France.

"Grand amateur d’automobiles et de motos depuis son enfance, il était aussi un pilote aguerri. Malgré la maladie, il courait encore au volant de sa voiture, dont il était si fier, il y a quelques semaines à peine" précise le constructeur.

La passion de la course automobile

Une passion pour la course qui date de l'enfance. En 2006, nous avions échangé à ce sujet et il nous avait raconté les origines de cette passion. Cela n'avait pas débuté de manière académique.

Dès l'âge de 15 ans, avec ses amis, il "détruit" de vieilles voitures en pratiquant le stock-car le mercredi après-midi dans l'environnement de la ferme familiale ! "Je m'étais élaboré mon circuit privé dans un champ, le luxe du fils de fermier en quelque sorte, avait-il souligné. Cela dit, c'est de cette manière que j'ai appris à conduire et aussi… à faire des tonneaux !"

A l'approche de la majorité, il se lance dans le karting et glane notamment le titre de Champion de la ligue Ile-de-France et s'affiche régulièrement dans le top 10 en championnat de France.

Il découvre ensuite l'endurance et participe, durant plusieurs années, à la Fun Cup. Avec ses co-équipiers, il décroche deux titres de Champion de France.

Il s'est même essayé à la course sur glace en participant, en 2006, à l'épreuve de Sherbrook, au Canada, dans le cadre du Trophée Andros.

"Que son énergie, sa personnalité et sa générosité continuent de rayonner au sein de la grande famille Honda. En ce moment douloureux, nous nous associons à la peine de sa famille et de ses proches" écrit encore Honda France.

Honda France précise que la cérémonie et l’inhumation auront lieu ce jeudi 20 novembre à 15h à Doudeville (76), à l'église Notre Dame de l’Assomption.

Le Journal de l'Automobile tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Christophe Decultot.