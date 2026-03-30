Chez Stellantis, mieux vaut rouler en Stellantis

Rouler avec une Chevrolet ou une Toyota en travaillant chez Stellantis aux États-Unis peut vous amener quelques complications.

En effet, selon nos confrères du Figaro qui relatent une information parue dans le Wall Street Journal, les parkings autour du siège social d'Auburn Hills, à côté de Detroit, sont divisés en plusieurs zones et les plus proches des bâtiments sont réservées aux modèles des marques de Stellantis.

Pas anodin lorsque les parkings les plus lointains peuvent demander 20 à 30 minutes de marche et que la température peut être largement négative l'hiver dans le Michigan.

"Il y a une forte motivation pour se garer le plus près possible, surtout par mauvais temps", a confirmé au Wall Street Journal Al Amici, ancien cadre du groupe.

En cas de non-respect de cette règle, des avertissements sont donnés et cela peut même aller jusqu'à la mise d'un sabot sur la roue du véhicule qui ne figure pas au bon emplacement.

"Les employés sont tenus de respecter la signalétique affichée et les communications internes", a confirmé une porte-parole du groupe au Wall Street Journal.

Mais il y a parfois des situations cocasses. Un employé a vu sa Eagle Talon, un modèle des années 1990 d'une marque disparue mais appartenant en partie à Chrysler et donc à Stellantis, bloquée par la sécurité. "Il semblerait que la sécurité ait besoin d’un cours d’histoire", a lancé le salarié au journal américain.

Une telle situation ne semble pas se profiler en Europe et en France. Méfiance toutefois, si un jour cette règle est appliquée chez nous, pour ceux qui iraient au bureau à Poissy (78) avec une Talbot ou une Simca, des anciennes marques de la galaxie PSA, donc de Stellantis.