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Constructeurs

Carine Damois prend la direction financière du groupe Renault

Publié le 5 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Jusqu'ici chez Michelin et forte de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine, Carine Damois va succéder à Duncan Minto à la direction financière du groupe Renault. Elle prendra son nouveau poste le 14 novembre 2026.
Carine Damois va prendre, le 14 novembre 2026, la direction financière du groupe Renault. ©Renault

Le groupe Renault change de directeur financier. A compter du 14 novembre 2026, Carine Damois va succéder à Duncan Minto qui quitte le groupe.

 

"Je suis très heureux d'accueillir Carine Damois au sein de Renault Group" indique François Provost, le directeur général du groupe dans un communiqué. "Son expérience financière reconnue, sa solide expertise industrielle et sa vision internationale font d'elle le profil idéal pour prendre la tête de notre fonction Finance."

 

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"Je tiens également à remercier chaleureusement Duncan pour son engagement et sa contribution à l'évolution du Groupe pendant près de trois décennies" a également souligné le patron de Renault.

 

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le pilotage de la gouvernance financière, Carine Damois était depuis 2021 directrice financière déléguée du groupe Michelin. "A ce titre, elle supervisait des fonctions financières clés dans plus de 100 pays et jouait un rôle central dans le pilotage de la performance, de la stratégie et des transformations du Groupe" explique Renault. Cette diplômée de l'ESSEC Business School est aussi passé par Areva.

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