Avec Futurama, Luca de Meo prépare le nouveau plan stratégique de Renault

Les deux premières phases du plan Renaulution sont désormais achevées, Luca de Meo veut mettre à jour la dernière étape qui doit accompagner la transformation de la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Il présentera avant fin 2025 une nouvelle feuille de route stratégique qui s'appellera Futurama.

Luca de Meo veut accélérer la transformation du groupe Renault. ©Le Journal de l'Automobile

Après Résurrection, Renault a achevé la phase Rénovation de son plan stratégique Renaulution. Non sans succès... Le groupe automobile a assaini ses comptes et son modèle économique repose désormais sur des fondamentaux solides comme viennent de l'illustrer les bons résultats financiers 2024. "Nous avons atteint nos objectifs avec quasiment deux ans d'avance sur chacun d'entre eux", a souligné Luca de Meo, l'architecte de ce plan lancé en janvier 2021, six mois après avoir pris la tête d'un groupe en pleine déconfiture.

Cap vers les services

Si la troisième phase, Révolution, court jusqu'en 2030, Renault est toutefois amené à faire un point d'étape sur cette feuille de route. Luca de Meo a décidé de baptiser ce nouveau plan Futurama et il sera présenté avant la fin de l'année 2025. Il s'agit d'aller plus loin dans l'évolution du modèle économique et industriel de Renault en allant chercher "les nouveaux business adjacents". Le patron de Renault s'est montré plutôt vague, mais il a esquissé des marchés plutôt orientés vers les services pour créer un écosystème autour de la mobilité.

"Je veux que Renault enregistre deux cycles de croissance successifs, ce qui ne serait jamais vu dans son histoire, au lieu de voir son activité monter puis descendre. Nous allons construire une base très solide pour éviter de retomber en crise pour les vingt prochaines années", a-t-il lancé aux journalistes lors de la présentation des résultats financiers 2024. L'avantage des services, c'est qu'ils produisent des revenus récurrents, ce qui changerait alors profondément le modèle commercial du groupe automobile.

Les nouvelles frontières de la chaîne de valeur automobile

"Renault doit se renforcer dans la chaîne de valeur", a-t-il assené. Cette question est le gros chantier auquel est soumis l'industrie automobile. L'automobile de demain devrait être beaucoup plus orientée datas et logiciels, des technologies sur lesquelles elle peine à reprendre la main face aux géants de la tech comme Google, ou un constructeur disruptif comme Tesla.

Sur le fond, Luca de Meo ne compte pas changer de méthode en poursuivant le développement de ces nouveaux business innovants à travers des partenariats. L'Italien a d'ailleurs repris sa métaphore footballistique préférée : "Nous devons passer du championnat national à la Champions League".