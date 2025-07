Anne-Catherine Brieux nommée directrice des opérations industrielles d’Alpine

Le constructeur tricolore accueille Anne-Catherine Brieux au poste de directrice des opérations industrielles d’Alpine, à compter du 1er août 2025. Elle succédera à Anne-Catherine Basset et reportera à Philippe Krief, actuel patron de la marque au A fléché.

Anne-Catherine Brieux passera de directrice des opérations industrielles chez Ampere au même poste au sein de la marque Alpine à compter du 1er août 2025. ©Alpine

À partir du 1er août 2025, Anne-Catherine Brieux sera la nouvelle directrice des opérations industrielles d’Alpine, poste qu’elle occupe déjà au sein d’Ampere. Elle succédera alors à Anne-Catherine Basset et reportera, de par sa double casquette, à Philippe Krief, patron d’Alpine et à Josep-Maria Recasens, directeur général d’Ampere.

"Je tiens à remercier Anne-Catherine Basset pour son dévouement, son engagement et sa constance tout au long de son parcours au sein du groupe, et plus récemment chez Alpine. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a déclaré Philippe Krief, dans un communiqué.

Qui poursuit : "Je me réjouis de collaborer étroitement avec Anne-Catherine Brieux qui élargira son périmètre de responsabilités en prenant également en charge la direction des opérations industrielles d'Alpine. Avec son double rôle et accès à Ampere, je suis convaincu qu'elle va jouer un rôle clé dans le développement d'Alpine, notre «Dream Garage» et l'offre client électrifiée à travers le monde."

Plus de 25 ans d’expérience au sein du groupe Renault

Diplômée de l'INSA Rouen, Anne-Catherine Brieux entre chez Renault en 1997 comme ingénieure en fabrication à l'usine de Cléon (76). Deux ans plus tard, elle rejoint les équipes ingénierie où elle pilote des projets clés de standardisation produits au sein de l'Alliance Renault-Nissan.

En 2006, Anne-Catherine prend la responsabilité d'un bureau d'études moteurs en usine mécanique, où elle gère la première conception moteur décentralisée en usine pour le projet Duster. Après douze ans en conception et développement moteurs, elle entre en 2011 au manufacturing pour prendre en charge le département assemblage moteurs, puis usinage en usine mécanique.

Après avoir été sous-directrice d'exploitation de l'usine de Cléon, elle prend en 2017 la direction de l'usine Renault Motores, située à Valladolid (Espagne), puis la direction de l'usine de Palencia. En 2023, elle est promue directrice qualité stratégie, fournisseurs et développement au sein de la direction de la qualité du groupe Renault, avant d'être nommée directrice des opérations industrielles d'Ampere en 2024.