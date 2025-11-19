BNP Paribas Personal Finance : Charlotte Dennery passe la main à Gilles Zeitoun

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

BNP Paribas annonce une nouvelle organisation à la tête de sa filiale de crédit à la consommation, BNP Paribas Personal Finance. À compter du 1er janvier 2026, Charlotte Dennery deviendra présidente du conseil d’administration. Elle sera remplacée à la direction exécutive par Gilles Zeitoun.

BNP Paribas a annoncé, le 19 novembre 2025, une nouvelle organisation à la tête de sa filiale de crédit à la consommation, BNP Paribas Personal Finance. À compter du 1er janvier 2026, Charlotte Dennery deviendra présidente du conseil d’administration tout en occupant le rôle de senior advisor du pôle commercial, personal banking & services (CPBS). Elle sera remplacée à la direction exécutive par Gilles Zeitoun, nommé administrateur directeur général et futur membre du comité exécutif du groupe. Tous deux rapporteront à Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, en charge de CPBS. Il a également souligné la solidité retrouvée de BNP Paribas Personal Finance et la contribution de Charlotte Dennery au développement de nouveaux leviers transverses, notamment dans la mobilité et les paiements. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité de Gilles Zeitoun à poursuivre et accélérer la transformation engagée, en cohérence avec le plan stratégique 2027-2030. Diplômée de l’École polytechnique et de l’Ensae ParisTech, Charlotte Dennery a mené une carrière riche au sein du secteur public puis chez BNP Paribas. Passée par la Banque de financement et d’investissement (BFI), Cardif, Investment Partners et BNP Paribas Leasing Solutions, elle dirige BNP Paribas Personal Finance depuis 2021. Elle siège également au comité exécutif du groupe et est membre du conseil de l’Association française des sociétés financières (ASF). Entré en 1994 chez BNP Paribas Personal Finance, Gilles Zeitoun connaît la maison. Il y a occupé des responsabilités variées, de la direction des risques en France à des postes de CEO à l’international, notamment en Roumanie, en Espagne et en Italie pour Findomestic. Depuis 2024, il occupait les fonctions de directeur général adjoint, puis de directeur général délégué en 2025, supervisant un périmètre étendu incluant la zone euro, le Royaume-Uni, les pays nordiques, ainsi que plusieurs géographies intégrées aux activités de banque de détail du groupe.

