Voitures électriques : la rotation des exemplaires d'occasion s'accélère

Dans leur baromètre trimestriel, rendu public le 28 avril 2025, Mobilians et l'Avere ont rapporté une amélioration du délai moyen de rotation des voitures électriques d'occasion, qui descend à 134 jours. Dans le même temps, le mode de financement bascule.

Les voitures électriques âgées de 3 à 5 ans se revendent en moyenne en 110 jours. ©AdobeStock-Julien Leiv

Les voitures électriques mettent un peu moins de temps à se revendre sur le marché des véhicules d'occasion. C'est l'un des enseignements à retenir du baromètre trimestriel de Mobilians et l'Avere. Dans le rapport d'étude publié le 28 avril 2025, il est avancé un délai de rotation moyen de 134 jours, contre 147 jours lors du précédent relevé effectué au dernier trimestre 2024.

L'étude donne plus de détails. Les modèles âgés de trois à cinq ans se revendent en moyenne en 110 jours, tandis que ceux de moins de trois ans nécessitent environ 160 jours. Au dernier trimestre 2024, il fallait 120 jours pour les électriques d'occasion âgées de trois à cinq ans et 170 jours pour les modèles de moins de trois ans.

En termes de catégorie de produits, les vendeurs attendent en moyenne 124 jours pour un modèle de segment A, 126 jours pour une voiture de segment B et 122 jours pour un exemplaire du segment D-SUV.

+65 % de ventes entre particuliers

Pour Mobilians et l'Avere, les voitures électriques d’occasion de moins de trois ans se sont affichées, au premier trimestre 2025, au prix moyen de 32 223 euros, soit 24 % de moins que leur équivalent neuf. Les analystes soulignent une différence notable de kilométrage, "traduisant un usage plus modéré". En moyenne, les VEO affichent 15 167 km au compteur contre 21 700 km sur les voitures thermiques.

Au premier trimestre 2025, le marché des voitures électriques d’occasion a enregistré 39 963 transactions, soit une augmentation de 39 % sur un an. Le trimestre affiche en revanche un recul de 4 % par rapport au score du quatrième trimestre 2024.

Ce total comprend 6 727 transactions entre particuliers. Un volume modeste, mais tout de même en hausse de 65 % par rapport à l'an passé. Les segments D et D-SUV, voire les C-SUV dans une moindre mesure, sont les produits les plus échangés entre les particuliers directeurment. L’âge moyen des voitures électriques d'occasion revendues de gré à gré s’élève à 4,1 ans, contre 3,8 ans un an plus tôt.

Le premier trimestre 2025 a aussi été marqué par un recul de 15 % des solutions locatives. Chez les particuliers, la location a baissé de 14 %, même si elle reste encore élevée à 30 %. Un phénomène qui découle de la montée en régime des transactions CtoC, or seuls les professionnels sont habilités à signer des contrats de leasing. La décrue est pourtant bien plus prononcée chez les professionnels (-54 %). L’achat comptant ou à crédit, toutes catégories de clients confondues, progresse légèrement (+2 % par rapport au T4 2024) et représente un peu plus de deux transactions sur trois.