Dans leur bilan annuel du marché des voitures électriques d'occasion, l'Avere et AAA Data font un focus sur la rotation des stocks. Ils mettent alors des chiffres précis sur un phénomène qui inquiète financièrement les distributeurs.

Les électriques d'occasion âgées de trois à cinq ans se vendent en moyenne en 120 jours. ©AdobeStock-rh2010

Les voitures d'occasion dotées d'une motorisation électrique prennent plus de temps à trouver preneurs. Un amer constat des distributeurs sur lequel il convient de mettre des chiffres. Ce que l'Avere et AAA Data ont fait avec leur étude annuelle du marché. Un document publié le 23 janvier 2025 dans lequel il est annoncé qu'il a fallu en moyenne 147 jours à un professionnel pour revendre une voiture électrique d'occasion entrée en stock.

En comparaison avec les modèles thermiques, cela demande donc moitié plus de temps (46 %). En effet, la rotation moyenne des voitures essence et diesel d'occasion s'est établie à 101 jours de moyenne en France en 2024. Deux mois d'écart qui pèsent sur les trésoreries des distributeurs. Eux qui traitent environ 45 % des transactions de voitures électriques de moins de cinq ans, contre 35 % du segment des thermiques.

Les modèles récents "collent" davantage

Cette inertie relative dans la rotation des VEO s’observe également lorsque l’on segmente, peut-on par ailleurs lire dans la note de synthèse de l'Avere. Les électriques d'occasion âgées de trois à cinq ans se vendent en moyenne sous 120 jours, tandis que les modèles de moins de trois ans affichent un délai de 170 jours.

Observé sous un autre angle, il apparaît qu'une voiture électrique d'occasion de segment A se revend en moyenne sous 136 jours, alors que les modèles de segments B et D-SUV réclament des délais similaires de 144 jours en moyenne.

"Ces données traduisent des disparités de stocks selon l’âge et le positionnement des voitures, soulignant les défis d’ajustement des stratégies de gestion de stocks et de valorisation des actifs électriques dans le secteur de l’occasion", posent les analystes en commentaires de ces données concrètes.

Plus d'équilibre en région Paca

À fin décembre 2024, les stocks détenus par les professionnels de la revente comprenaient un cumul de 88 510 voitures électriques d’occasion. À l'échelle de toutes les énergies confondues, cela représentait autour de 3,5 % des offres en parc.

Il faut savoir que toutes les régions ne sont pas égales devant la difficulté à écouler les voitures électriques de seconde main. Ainsi, le bilan de l'Avere nous apprend que le plus faible écart de délai de rotation entre thermiques et électriques est enregistré en Île-de-France (95 jours contre 119 jours, soit 26 % de plus) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (104 jours contre 136 jours). L'écart le plus grand est relevé en Corse (123 jours contre 213 jours, soit 73 % de plus). Ces deux territoires terminent respectivement avec les rotations les plus rapides et les plus lentes pour des VEO.

Pour l'anecdote, retenons que la durée moyenne de possession d'une voiture électrique d'occasion revendue par un particulier est de 748 jours, soit un peu plus de deux ans. En 2022, cette statistique était de 626 jours (soit 1,7 an).

Une voiture d'occasion échangée en 2024 entre deux particuliers affichait en moyenne une ancienneté de quatre ans sur les routes. C'est en toute logique un peu plus qu'en 2019, quand la moyenne s'élevait à 3,7 ans. À titre de comparaison, dans le même laps de temps, la moyenne d'âge des voitures thermiques est passée de 12,2 ans à 14 ans.