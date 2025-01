En 2024, 1,45 million de voitures électriques ont été immatriculées au sein de l’Union européenne, soit 5,9 % de moins qu’en 2023. Au-delà des chiffres bruts, c’est l’analyse pays par pays qui confirme que le Vieux Continent est loin d’être prêt au 100 % électrique.

Les immatriculations de voitures électriques ont reculé de 5,9 % au sein de l'Union européenne en 2024. ©AdobeStock-Shi

Le couple franco-allemand est souvent considéré, à juste titre, comme le moteur de l’Union européenne (UE). Cela se confirme au niveau des immatriculations de voitures électriques (VE) pays par pays fournies par l’Association européenne des constructeurs d’automobiles (ACEA).

En 2024, la France et l’Allemagne ont été à l’origine de 46,4 % des mises à la route de VE au sein de l’UE avec 671 223 unités. Les deux pays ont néanmoins souffert dans ce domaine, particulièrement nos voisins d’outre-Rhin.

-27,4 % en Allemagne

En Allemagne, les mises à la route de voitures électriques ont plongé de 27,4 %, à 380 609 unités. Soit une part de marché de 13,5 %. Dans l’Hexagone, la baisse a été plus modérée, en grande partie grâce aux 50 000 immatriculations liées au leasing social. L’année s’est achevée à 290 614 livraisons pour un repli de 2,6 % (16,9 % de part de marché).

À l’échelle de l’Union européenne, le marché du véhicule électrique a perdu 5,9 %, signe de la défiance actuelle des acheteurs, professionnels comme particuliers. Ce sont 1 447 934 VE qui ont été mis à la route en 2024, pour une part de marché de 13,6 %. Cette dernière était de 14,6 % en 2023.

Sur les 27 pays de l’UE, quinze ont vu leur marché de l’électrique perdre du terrain l’an passé. La chute la plus vertigineuse s'observe en Roumanie, à -32,2 %. Ont également basculé dans le rouge la Suède (-15,9 %), l’Italie (-1 %), l’Autriche (-6,3 %), la Finlande (-26 %), l’Irlande (-23,6 %), la Pologne (-3 %), la Slovénie (-27,3 %), la Slovaquie (-5,1 %), la Lituanie (-15,5 %), la Bulgarie (-11,2 %), l’Estonie (-8,7 %) et la Lettonie (-28,9 %).

Immatriculations de voitures électriques par pays en 2024

Volume Évolution Part VE dans le marché total Allemagne 380 609 -27,4 % 13,5 % France 290 614 -2,6 % 16,9 % Pays-Bas 132 166 16 % 34,7 % Belgique 127 703 36,9 % 28,5 % Suède 94 333 -15,9 % 35 % Danemark 89 199 42,2 % 51,5 % Italie 65 620 -1 % 4,2 % Espagne 57 374 11,2 % 5,6 % Autriche 44 622 -6,3 % 17,6 % Portugal 41 757 14,7 % 19,9 % Finlande 21 868 -26 % 29,5 % Irlande 17 459 -23,6 % 14,4 % Pologne 16 564 -3 % 3 % Luxembourg 12 778 15,8 % 27,4 % République tchèque 10 920 63,5 % 4,7 % Roumanie 9 795 -32,2 % 6,5 % Grèce 8 707 36,5 % 6,4 % Hongrie 8 565 47,7 % 7 % Slovénie 3 148 -27,3 % 5,9 % Malte 2 886 90,5 % 37,7 % Slovaquie 2 227 -5,1 % 2,4 % Croatie 1 793 9,5 % 2,8 % Lituanie 1 779 -15,5 % 5,9 % Bulgarie 1 665 -11,2 % 3,9 % Estonie 1 320 -8,7 % 5,2 % Lettonie 1 270 -28,9 % 7,3 % Chypre 1 193 51,4 % 7,9 % TOTAL 1 447 934 -5,9 % 13,6 % HORS UE Norvège 114 396 9,4 % 88,9 % Suisse 46 141 -1,7 % 12,2 % Royaume-Uni 38 1970 21,4 % 19,6 %

Source : ACEA

Une minorité de pays a donc enregistré une progression de l’électrique. Malte fait figure de meilleur élève avec un bond de 90,5 % des immatriculations. Les Pays-Bas (+16 %), la Belgique (+36,9 %), le Danemark (+42,2 %), l’Espagne (+11,2 %), le Portugal (+14,7 %), le Luxembourg (+15,8 %), la République tchèque (+63,5 %), la Grèce (+36,5 %), la Hongrie (+47,7 %), la Croatie (+9,5 %) et Chypre (+51,4 %) ont ainsi amélioré leur mix électrique.

Grand écart Est/Ouest

Il convient ensuite de regarder le poids réel de l’électrique dans chaque pays. C’est en Slovaquie que le poids des VE a été le moins important en 2024, avec une part de marché de 2,4 %. Suivent la Croatie (2,8 %) et la Pologne (3 %). Parmi les marchés automobiles majeurs, les moins performants sont l’Italie (4,2 %) et l’Espagne (5,6 %).

À l’inverse, les électriques ont pesé 51,5 % du marché au Danemark, 37,7 % à Malte et 34,7 % aux Pays-Bas, le troisième pays européen au plus fort volume en 2024. La Finlande (29,5 %), la Belgique (28,5 %) et le Luxembourg (27,4 %) sont également dans le groupe de tête sur ce critère.

Plus globalement, le poids de l’électrique diffère en fonction des zones géographiques. Il est très faible en Europe centrale et en Europe de l’Est. Sans surprise, l’Europe du Nord et l’Europe de l’Ouest naviguent sur des niveaux plus élevés. La route est encore très longue pour arriver à l’objectif de 100 % de ventes de voitures électriques en 2035… À ce stade, cette échéance semble intenable.

L’ACEA publie enfin les données de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni, qui sont hors UE. La Norvège fait toujours figure d’exception avec des voitures électriques qui ont représenté 88,9 % du marché en 2024, avec 114 396 unités (+9,4 %). Le Royaume-Uni surfe lui aussi sur une bonne dynamique avec 381 970 VE immatriculés (+21,4 %), soit une part de marché de 19,6 %. Un développement qui s’avère plus compliqué en Suisse.