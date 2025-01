Les immatriculations augmentent timidement en Europe en 2024

Avec 10,6 millions d'unités, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 0,8 % en 2024, selon les chiffres de l’Association des constructeurs européens (ACEA). À l’exception du dynamisme espagnol, qui enregistre une croissance de 7,1 % l’année passée, les grands marchés du Vieux Continent affichent une baisse.

En décembre 2024, les immatriculations de HEV ont augmenté de 33,1 % en Europe. ©AdobeStock-bilanol

L’Europe enregistre une légère augmentation de 0,8 % de ses immatriculations en 2024, atteignant les 10,6 millions d’unités, selon les derniers chiffres communiqués par l’Association des constructeurs européens (ACEA). Pourtant, presque tous les marchés du Vieux Continent affichent une baisse de leurs mises à la route.

Pour preuve, sur les quatre plus grands marchés, la France voit ses immatriculations reculer de 3,2 %, suivie de l’Allemagne avec une baisse de 1 % et de l’Italie, -0,5 %. L’Espagne, en revanche, fait office de figure de proue et soutient le marché avec une hausse de ses livraisons de 7,1 %.

En ce qui concerne le mois de décembre 2024, les immatriculations progressent de 5,1 %. Là aussi, l’Espagne fait preuve de dynamisme et pousse le marché avec une croissance à deux chiffres de 28,8 %. La France, pour sa part, voit ses mises à la route croître légèrement de 1,5 %. En parallèle, sur les deux autres plus grands marchés d’Europe, les mises à la route sont en berne comme en Italie (-4,9 %) et en Allemagne (-7,1 %).

Le dynamisme de l’hybride au détriment de l’électrique

En matière de part de marché, les véhicules essence représentent 33,3 % des immatriculations sur l’année 2024 et maintiennent leur avance. Les voitures hybrides (HEV), particulièrement plébiscitées depuis quelques mois, les talonnent avec une part de marché de 30,9 %. Les véhicules électriques (VE), pour leur part, représentent 13,6 % du volume global, loin des objectifs à atteindre avec les normes CAFE en 2025. Notons toutefois qu’en décembre 2024, la part de marché des véhicules à batterie a atteint les 15,6 %.

Le dernier mois de l’année 2024 se place sous le signe de l’hybride. Les immatriculations de HEV ont augmenté de 33,1 % sur le Vieux Continent, pour une part de marché dépassant pour le quatrième mois consécutif celle des véhicules à essence.

Rappelons qu’en décembre 2023, elle s’élevait à 26,5 %. Les mises à la route de véhicules à batterie ont pour leur part chuté de 10,2 % en décembre 2024, atteignant les 144 367 unités. L’ACEA précise que cette baisse est due à un effondrement des immatriculations de VE sur le marché allemand (-38,6 %) et en France (-20,7 %).

Les véhicules thermiques poursuivent leur baisse

En décembre, les immatriculations de véhicules à essence baissent légèrement de 1,8 % en Europe et chutent dans tous les grands marchés. À l’exception de l’Espagne où elles enregistrent une augmentation de 16 %. C’est dans l’Hexagone que la baisse est la plus significative, de 23 %. En Italie et en Allemagne, les immatriculations de thermiques se tassent respectivement de 11,4 % et 7,4 %. La part de marché atteint 29,6 % en décembre 2024, contre 31,6 % le même mois en 2023.

Les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables sont reparties à la hausse en décembre 2024, de 4,9 %, ne représentant toutefois qu’une part de marché de 8,3 %. Cette croissance est particulièrement marquée sur le marché français (44,9 %) et allemand (6,8 %) dans une moindre mesure. Entre 2023 et 2024, les volumes chutent tout de même de 6,8 %.