T&E : le départ de Julia Poliscanova entraîne quelques ajustements provisoires

Julia Poliscanova va laisser son fauteuil au sein de Transport & Environment (T&E). Elle ne sera plus la directrice en charge des véhicules et de la mobilité électrique. Une fonction qu'elle occupait au sein de l'organisation de lobbying, spécialisée dans la décarbonation des transports européens et de l'énergie depuis 2020.

En conséquence de ce départ annoncé, T&E va se mettre en quête d'un remplaçant. Durant cette phase de recherche, l'organisation a demandé à Diane Strauss, directrice de T&E France, d'assurer le rôle d'intérimaire au sein de T&E Bruxelles. Une mission qui devrait durer jusqu'à mi-octobre 2026, selon ce qu'elle révèle dans une communication officielle.

Cette dernière a rejoint les rangs de T&E en juillet 2020. Elle faisait alors valoir un parcours de formation à Sciences Po Strasbourg (67) et Bordeaux (33). Diane Strauss est notamment passée par l'université de Yale (États-Unis), où elle était directrice de recherche pour une finance durable.

Dans l'Hexagone, Diane Strauss laisse alors provisoirement les rênes à Marie Chéron. Experte en impact social et en décarbonation du transport de marchandises, elle a fait son retour chez T&E en mai 2022. Marie Chéron compte par ailleurs comme membre du comité d'orientation du forum Vies Mobiles.