Driveco : Ion Leahu-Aluas cède les rênes à Stefan von Dobschütz

Quelques mois après la nomination d'un président, Driveco a validé l'arrivée de Stefan von Dobschütz en tant que directeur général. Ce qui signe le départ d'Ion Leahu-Aluas, le cofondateur et dirigeant historique de l'opérateur d'infrastructures de recharge de voitures électriques.

Stefan von Dobschütz, nouveau CEO de Driveco. ©Driveco

L'organigramme de Driveco continue sa transformation. La société française spécialisée dans les infrastructures de bornes de recharge pour voitures électriques va dire au revoir à son cofondateur et dirigeant historique. En effet, Ion Leahu-Aluas va laisser son fauteuil de directeur général à Stefan von Dobschütz.

Dans le communiqué diffusé par Driveco, il est expliqué qu'Ion Leahu-Aluas quitte l'entreprise. Il laisse derrière lui un patrimoine de 360 stations de recharge, en France majoritairement, mais également en Belgique, en Italie et en Espagne. "Je suis fier des équipes qui ont construit cela, et confiant que les fondations posées porteront la suite", s'est exprimé le cofondateur.

À l'origine de la BMW i3

Voilà le contexte dans lequel débarque Stefan von Dobschütz. Sa mission première consistera à donner une envergure internationale à Driveco. Il pourra s'appuyer non seulement sur les équipes en place, mais également sur les partenaires de services de mobilité. Il portera aussi la responsabilité du compte de résultat de l’entreprise.

D'origine allemande, il fait valoir plus de vingt ans d’expérience internationale dans les secteurs de la mobilité et de l’énergie. Stefan von Dobschütz occupait depuis 2022 la fonction de CEO Europe de BP Pulse, filiale de mobilité électrique du groupe pétrolier. Avant cela, il a exercé des responsabilités de direction chez Innogy eMobility Solutions et au sein du BMW Group, contribuant notamment au lancement de la BMW i3.

"Mon objectif principal sera de renforcer le modèle économique de l’entreprise et de générer une croissance rentable grâce à une offre client attractive", a déclaré Stefan von Dobschütz. Cette nomination intervient quelques mois après la prise de fonction de Gautier Chatelus en qualité de président de Driveco. Ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise de partir à la conquête de marchés extérieurs.