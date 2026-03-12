Driveco et Bump s’allient pour accélérer l’électrification des flottes d’entreprise

Les deux acteurs français de la recharge vont former une alliance stratégique visant à simplifier le passage à l’électrique des flottes d’entreprise. Driveco s’occupera désormais exclusivement du développement de son réseau public, tandis que Bump gérera la supervision et la maintenance des stations privées.

Dans le cadre de ce partenariat, les 360 stations du réseau public Driveco sont intégrées au réseau de Bump. ©Bump

Driveco et Bump unissent leurs forces pour accélérer l’électrification des flottes professionnelles. Les deux spécialistes français de la recharge vont en effet former une alliance stratégique visant à simplifier l’expérience de la mobilité électrique pour les entreprises et leurs collaborateurs, aussi bien sur les lieux de travail que lors des déplacements.

Driveco, qui supervisait la maintenance de 4 700 points de charge installés ces 15 dernières années pour le compte d’entreprises, fait dorénavant le choix de se concentrer uniquement sur l’exploitation et le développement de son propre réseau de recharge publique. L’entreprise n’assurera donc plus la supervision ni la maintenance des stations de ses entreprises clientes.

Driveco a alors choisi Bump pour prendre le relais et assurer la reprise en supervision des 857 stations privées concernées. "Bump a répondu à nos critères de sélection en termes de service et de qualité pour prendre soin des bornes de recharge de nos 300 clients. Cette alliance avec Bump marque une étape structurante dans notre développement", a déclaré Gautier Chatelus, président de Driveco.

Qui poursuit : "Nous avons fait le choix stratégique de concentrer toute notre expertise sur la recharge publique, qui est au cœur des enjeux de mobilité des territoires et des usages longue distance. Notre ambition est claire : fluidifier chaque étape du parcours de recharge des flottes professionnelles, en France comme en Europe, et accélérer la transition vers une mobilité durable, efficace et accessible."

Le réseau public Driveco accessible pour les clients Bump

Le réseau public de Driveco compte aujourd’hui déjà 360 stations de recharge, tandis que de nombreuses autres sont en cours de construction en Europe. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, toutes les stations de Driveco sont désormais intégrées au Pass Bump. Les clients professionnels pourront ainsi bénéficier d’un maillage territorial étendu lors de leurs déplacements, incluant à la fois des bornes de recharge rapide et ultrarapide.

Avec cette alliance, Bump et Driveco souhaitent donc simplifier la décarbonation des flottes professionnelles, en levant notamment les contraintes liées à la recharge. En parallèle, les entreprises peuvent réduire leurs émissions de CO₂, optimiser leurs consommations d’énergie et accélérer leur transition vers des flottes plus économiques et plus vertueuses.

"Avec Driveco, nous contribuons à apporter des solutions fiables et efficaces pour faciliter la décarbonation des véhicules d’entreprises et leur utilisation quotidienne. Notre réseau partenaire de recharge en itinérance donne désormais accès à plus de 15 000 points de charge rapide", a réagi François Oudot, patron de Bump.

Avant d’ajouter : "Conjointement, notre capacité à reprendre des parcs complexes et à garantir une qualité de service irréprochable, grâce à nos outils et nos équipes, nous permet aujourd’hui d’avancer avec confiance dans la reprise des stations privées de Driveco, et nous rapproche de notre objectif de 23 000 bornes opérées à l’horizon fin 2026."