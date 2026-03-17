Toosla réinvente son schéma de location pour devenir mondial

Le loueur courte durée français lance une nouvelle application. Plus qu'un changement d'interface, celle-ci marque un virage opérationnel chez Toosla qui relaie désormais des offres de partenaires dans le monde entier.

Toosla mise sur les partenariats pour capter de la valeur dans le monde entier sur le marché de la location courte durée. ©Toosla

Une application et un grand changement. Toosla vient de mettre en service la troisième version de son application mobile. Celle-ci permet à l'entreprise spécialisée dans la location courte durée de prendre une nouvelle dimension. Dans un communiqué diffusé le 17 mars 2026, la société française a annoncé s'ouvrir au monde entier.

En effet, Toosla V3 combine trois schémas de location de voiture. En plus de trouver la flotte opérée en propre à Paris et celles exploitées par des affiliés à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille et Nice, les utilisateurs auront accès à une troisième solution. La nouvelle application permet à Toosla de jouer les intermédiaires vers des loueurs partenaires.

Déjà près de 10 % des réservations hors périmètre

Cette innovation étend donc indirectement l'influence de Toosla à d'autres pays que la France sans alourdir les charges d’exploitation. Plus de 15 000 destinations en France, en Europe et dans le monde sont alors listées par le service de mobilité, a-t-il été avancé dans le communiqué.

"En élargissant considérablement l’offre accessible à nos utilisateurs, nous augmentons à la fois notre capacité de conversion des nouveaux membres et la fréquence d’utilisation de l’application. Ce modèle de plateforme, combiné à notre stratégie asset light, renforce notre potentiel de croissance tout en préservant notre structure de coûts", a commenté Panayotis Staïcos, directeur général de Toosla.

L'application a été testée sans communication spécifique durant quelques semaines depuis le début de l'année. Il en a résulté que près de 10 % des réservations enregistrées dans l’application concernent des locations opérées par des partenaires, dans plus de 100 villes où Toosla n’est pas encore implanté.

Ces derniers temps, Toosla rencontrait des difficultés économiques qui ont entamé ses capacités de développement. Ce qui n'avait pas empêché le loueur courte durée de se porter candidat à la reprise de Virtuo, son concurrent direct, il y a tout juste un an. En 2025, le groupe coté sur Euronext Growth Paris a enregistré un chiffre d’affaires de huit millions d’euros.