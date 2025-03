Toosla à la rescousse de Virtuo ?

Placé en redressement judiciaire fin février 2025, Virtuo est à la recherche de repreneurs. Toosla pourrait se positionner pour acquérir certains actifs et ainsi accélérer son développement.

Toosla pourrait acquérir certains actifs de Virtuo, placé en redressement judiciaire. ©AdobeStock-Kadmy

Après avoir multiplié les levées de fonds, dont l’une de 80 millions d’euros en 2021, Virtuo est à l’arrêt. Le loueur courte durée 100 % digital a été placé en redressement judiciaire le 26 février 2025.

L’entreprise a vu son chiffre d’affaires décliner fortement en 2024, à 22,2 millions d’euros contre 32,7 millions d’euros en 2023. Une baisse de régime qui a peu à peu mené à la situation actuelle.

La procédure de redressement judiciaire vise à trouver d’éventuels repreneurs. Toosla a officiellement manifesté son intérêt en déclarant, par voie de communiqué, étudier "l’opportunité d’acquérir certains actifs de la société Virtuo actuellement en redressement judiciaire afin d’accélérer sa feuille de route."

"Virtuo n’a pas pris le chemin de la croissance maîtrisée et rentable"

Parmi les actifs, il y a évidemment la flotte de véhicules, dont le nombre n’est pas précisé. Il y a également les contrats en cours, de l’ordre de 38 000 sur Paris, 6 000 sur Aix-Avignon ou encore 5 500 à Lyon. Sans oublier la soixantaine de salariés.

Toosla a ainsi formulé une offre de reprise partielle d’actifs, tout en taclant son concurrent direct. "Contrairement à Toosla, Virtuo n’a pas pris le chemin de la croissance maîtrisée et rentable et s’est dès lors retrouvé dans une impasse financière", est-il souligné dans le communiqué.

Le but de Toosla est de "faire croître ses revenus et sa rentabilité dans le strict respect de ses grands équilibres financiers". L’entreprise propose actuellement une flotte de plus de 600 véhicules à Paris, Lyon, Nice et Bordeaux. En 2024, son chiffre d’affaires a dépassé les dix millions d’euros.