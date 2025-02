Toosla signe un nouveau chiffre d’affaires record en 2024. Le loueur de courte durée, désormais présent dans un total de six métropoles françaises, a en effet vu ses revenus atteindre 10,6 millions d’euros l’an dernier. Mieux encore, l’entreprise déclare même avoir multiplié par quatre son chiffre d’affaires sur la période 2020-2023.

Panayotis Staïcos, directeur général de Toosla. ©Toosla

L’ascension de Toosla n’est pas près de prendre fin. Le loueur de courte durée a en effet boucle l’année 2024 sur un chiffre d’affaires de 10,6 millions d’euros, en croissance de 1 % sur un an. Si la progression parait moindre que l’an dernier, l’entreprise déclare néanmoins avoir multiplié par quatre ses revenus en l’espace de trois ans, sur la période 2020-2023.

Un excellent cycle de croissance qui a notamment permis à Toosla de recevoir plusieurs distinctions. Entre autres, la société figure parmi le classement des Champions de la croissance 2025, réalisé par Les Echos en partenariat avec Statista.

Cette performance n’aurait sans doute pas été possible sans la stratégie d’expansion nationale de Toosla initiée au printemps 2024 à Lyon. Le loueur de courte durée a ainsi déployé son offre 100 % digitale dans pas moins de six grandes villes françaises, et ce, en seulement six mois. Cette conquête des principales métropoles françaises s’est par ailleurs conclue en décembre dernier, avec l’ouverture du service à Toulouse, après Bordeaux, Nice et Lille.

"Lorsque vous sortez d’une séquence au cours de laquelle vous avez multiplié votre chiffre d’affaires par quatre en seulement trois ans et que vous cherchez à économiser votre carburant– l’argent– il est plus que remarquable de réaliser un nouveau record de facturations. C’est ce que nous avons fait grâce à la force de notre modèle qui nous permet désormais, via notre nouveau programme d’affiliation, de déployer notre offre de location dans de nouvelles villes, très rapidement et sans investissement. Nous avons l’ambition de poursuivre sereinement dans cette direction durant les prochaines années, fidèles à notre feuille de route", a réagi Panayotis Staïcos, directeur général de Toosla.

À ce titre, Toosla a confirmé son ambition de faire encore progresser son chiffre d’affaires de l’ordre de 60 % au cours des trois prochaines années, pour dépasser les 17 millions d’euros, et donc augmenter de dix points sa marge bénéficiaire à l’horizon 2027.