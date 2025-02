La nouvelle édition du palmarès des Champions de la croissance vient d’être publiée par le quotidien Les Échos. Un classement de 400 entreprises affichant de belles performances, dans lequel figurent les mêmes acteurs flotte qu'en 2024.

Phoenix Fleet Expert fait son entrée dans le palmarès des Champions de la croissance 2025. ©AdobeStock-Dolores Harvey

On prend les mêmes et on recommence. Comme chaque année, le journal Les Échos, en collaboration avec l’agence de statistique Statista publie l’édition 2025 de son palmarès annuel des Champions de la croissance. Contrairement à l’année précédente, la liste est réduite à 400 au lieu de 500 entreprises. Pour compter dans ce palmarès, les sociétés doivent posséder leur siège en France et avoir généré un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros en 2020 et supérieur à 1,5 million d’euros en 2023.

Dans ce classement figurent huit entreprises spécialisées dans l’automobile et dans les services liés à la gestion de flotte. À une exception près, les acteurs du secteur du BtoB figurant dans le classement cette année figuraient déjà sur la liste en 2024. Seules deux entreprises, Mooncard (20e en 2024) et Glass Express (208e en 2024) disparaissent du classement.

Flease et HRS dans le top 20

Cette année, Flease, à la 9e place en 2024, quitte le top 10 pour atterrir en 15e position avec une croissance remarquable de 142,36 % en moyenne par an (soit une croissance de 1323,59 % sur la période 2020-2023). Dans le détail, son chiffre d’affaires est passé de 376 203 euros en 2020 pour atteindre 5,36 millions d’euros en 2023. Pour rappel, l’entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes propose de la location longue durée de véhicules d’occasion.

Une place derrière Flease dans le classement, nous retrouvons Hydrogène-Refueling-Solutions (HRS) qui réalise une belle performance en sautant 80 places par rapport au palmarès 2024. Le fabricant de stations hydrogène a réalisé une croissance de 1 282,5 % entre 2020 et 2023, soit une croissance annuelle de 140 %. Basée elle aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, elle passe d’un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros en 2020 à 30,1 millions d’euros en 2023.

Les loueurs se maintiennent dans le classement

De la 69e place à la 74e en 2025, Toosla reste constant avec une croissance annuelle à 59,73 % et de 307,5 % entre 2020 et 2023. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 2,9 millions d’euros en 2020 à 11,6 millions d’euros en 2023. Une performance qui a permis au loueur courte durée digital en station ou en livraison de faire monter ses effectifs de 6 en 2020 à 28 salariés en 2023.

Si One Lease perd 77 places pour atteindre la 156e position en 2025, le loueur longue durée spécialisé dans les PME et ETI voit tout de même son chiffre d’affaires passer de 9 millions d’euros en 2020 à 21,98 millions d’euros en 2023. L’entreprise francilienne de 21 salariés (contre 11 en 2019) enregistre donc une croissance annuelle de 34,59 % et de 143,8 % en quatre ans.

Chassé-croisé entre GAC Technology et Fatec

De son côté, GAC Technology grimpe de la 359e à la 210e place dans le classement. L’entreprise située en Auvergne-Rhône-Alpes réalise une belle progression de 112,4 % en l’espace de quatre ans (28,5 % de croissance annuelle). L’éditeur de logiciel de gestion de flotte voit ainsi son chiffre d’affaires passer de 5,5 millions d’euros à 11,6 millions d’euros de 2020 à 2023.

Fatec perd pour sa part 78 places pour finir à la 308e position avec une croissance annuelle de 18,8 % (67,66 % en quatre ans). Le gestionnaire de flotte de véhicules légers et industriels marseillais voit ainsi son chiffre d’affaires passer de 9,4 millions d’euros en 2020 à 15,8 millions d’euros en 2023. L’entreprise a ainsi vu ses effectifs passer de 156 à 208 salariés.

Au-delà de la 300e place

Le spécialiste des cartes de paiement, C2A, qui était à la 497e place se hisse désormais à la 319e position avec une croissance de 64,2 % de 2020 à 2023 (croissance annuelle de 17,197 %). Son chiffre d’affaires est donc passé de 7,4 millions d’euros à 12,17 millions d’euros en trois ans.

Nouvel entrant dans le classement, Phoenix Fleet Expert se présente à la 357e place. L’éditeur de logiciel et spécialiste de la gestion de flotte basé en Île-de-France voit son chiffre d’affaires passer de 1,8 million d’euros en 2020 à 2,7 millions d’euros en 2023. Cela correspond à une croissance de 50,8 %, soit une croissance annuelle de 14,68 %.