Robotaxis : Baidu débarque à Londres aux côtés d’Uber et Lyft

Publié le 22 décembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Les deux sociétés spécialisées dans le VTC, Uber et Lyft, annoncent leur partenariat avec le géant chinois Baidu. Ensemble, elles prévoient de lancer des essais de taxis autonomes à Londres, au Royaume-Uni, dès 2026.

Baidu a annoncé la mise en place d’essais à Londres avec Lyft et Uber. ©Baidu-Apollo Go

Au-delà d’être la capitale britannique, Londres pourrait bien devenir la capitale européenne du véhicule autonome. En effet, le lundi 22 décembre 2025, un nouvel acteur majeur du robotaxi, Baidu, a annoncé la mise en place d’essais dans la métropole d’outre-Manche, selon Reuters. Pour cela, l’entreprise chinoise a signé des partenariats avec deux spécialistes du VTC : Lyft et Uber. Les tests devraient débuter en 2026 et des véhicules Apollo Go RT6 de Baidu devraient rejoindre les réseaux londoniens des deux plateformes de covoiturage. Ainsi, Londres devient le nouveau bac à sable des acteurs du véhicule autonome chinois et américain. Récemment, Waymo, filiale d’Alphabet, a également annoncé le lancement de ses tests dans la capitale britannique. Waymo va déployer des taxis autonomes à Londres en 2026 En parallèle, une start-up anglaise, Wayve, prévoit elle aussi de lancer des essais sans conducteur en 2026, à la suite d’un investissement de près d’un milliard de dollars de SoftBank Group et d’Uber. L’entreprise britannique teste ainsi sa technologie d’IA sans carte dans les rues complexes des villes européennes. Londres, capitale européenne du robotaxi Un débarquement outre-Manche de la conduite autonome rendu possible par l’Automated Vehicles Act 2024, qui offre un cadre juridique plus permissif que la réglementation de l’Union européenne. En effet, cette loi permet de transférer la responsabilité des incidents du passager du véhicule à "l’entité autonome autorisée". Véhicule autonome : Nissan choisit Wayve pour équiper ses futurs modèles Avec San Francisco aux États-Unis, Abou Dhabi aux Émirats arabes unis et Wuhan en Chine, Londres entre dans le club des villes majeures en matière de développement de la conduite autonome. Précisons que, depuis un an, les entreprises chinoises du secteur étendent leurs services à l’international. Toutefois, certaines entreprises cotées en Bourse restent déficitaires, comme WeRide ou encore Pony.ai.

