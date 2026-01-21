Oscaro bâtit son nouveau hub logistique

Porté par la dynamique de ses 25 ans, le distributeur de pièces en ligne Oscaro va s'offrir un nouvel entrepôt automatisé de 22 000 m², à Éragny-sur-Oise (95). Mise en service prévue pour fin 2027, avec une promesse : tripler les expéditions en 24 heures.

Pour accélérer son développement, Oscaro prévoit un investissement majeur dans son prochain outil logistique d’Éragny-sur-Oise. Objectif : expédier 70 % de ses commandes le jour même. ©Oscaro

Le chantier est déjà lancé à Éragny-sur-Oise. C'est dans cette commune du Val-d'Oise qu'Oscaro construit le futur cœur de sa chaîne logistique, à l'heure de fêter son quart de siècle d'existence. Avec 10 millions de clients depuis sa création et 2 millions d'acheteurs récurrents chaque année, l'entreprise intégrée au groupe PHE depuis 2018 franchit une étape décisive en regroupant ses deux sites actuels d'Argenteuil et de Cergy-Pontoise sur une plateforme unique.

Multiplier par trois les expéditions en J+1

Avec ce nouvel outil logistique, Oscaro espère réduire ses délais de livraison sur une plus grande partie de son catalogue. "Nous voulons augmenter notre taux de commandes expédiées en J+1 à 70 % contre 20 % à 30 % aujourd'hui", annonce Patrick Desmasures. Un bond qui suppose de muscler les capacités de stockage : le volume de références immédiatement disponibles grimpera à 30 000 dans une première phase. "Nous avons déjà triplé le nombre de références ces derniers mois, et il sera encore triplé à Éragny", confirme le dirigeant.

Cette stratégie de consolidation du stock représente un engagement financier assumé. "Le stock a un coût, mais nous sommes prêts à le financer si nos clients nous le demandent. Ce qui coûte cher, c'est le stock mort", résume-t-il. Les produits à faible rotation continueront d'être traités en cross-dock pour maintenir l'amplitude de l'offre sans alourdir les immobilisations.

La pénibilité au cœur des préoccupations

Grâce à sa plateforme d'Éragny-sur-Oise, le pure player s'est aussi fixé pour objectif d'améliorer le quotidien des équipes. "Nous souhaitons améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs qui parcourent, pour certains, jusqu'à 12 km par jour. Nous voulions diminuer le nombre de fois où les pièces sont manipulées", indique Patrick Desmasures, directeur général d'Oscaro. Actuellement, une référence peut changer de mains jusqu'à sept reprises avant d'être expédiée, avec des poids pouvant atteindre 30 kilos.

La future infrastructure de 22 000 m² intégrera donc une logique d'automatisation "goods-to-person" pilotée par 40 000 bacs robotisés, accessibles en moins de cinq minutes. Une technologie qui doit soulager les préparateurs en leur apportant directement les produits.

Un déménagement étalé jusqu'à fin 2027

Qualifié de "plus gros investissement" par son directeur général, ce chantier mobilisera entre 15 et 20 millions d'euros. La montée en charge s'étalera sur plusieurs trimestres pour garantir la continuité opérationnelle. "Le site sera opérationnel fin 2027. Le déménagement sera progressif : nous passerons de trois sites à deux, et enfin à un seul", détaille Patrick Desmasures. Cette transition séquencée vise à éviter toute rupture dans le service aux clients pendant la phase de transfert.

Au-delà des gains logistiques, la plateforme d'Éragny doit également aider Oscaro à améliorer ses conditions d'achats tout en facilitant l'extension du catalogue vers de nouvelles familles comme les produits d'entretien. Avec plus de 1,8 million de références actuellement proposées, la filiale du groupe PHE maintient une approche sélective dans son sourcing. "Notre client reste l'automobiliste, et nous n'avons pas besoin de démultiplier les marques pour couvrir le parc. Pour chaque famille de produits, nous essayons de proposer trois niveaux de gamme", précise Patrick Desmasures.

Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque le site e-commerce, en croissance depuis 2020, a clôturé l'exercice 2025 avec une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires.