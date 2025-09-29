Opteven renforce son comité exécutif

Publié le 29 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le groupe lyonnais spécialisé dans la garantie automobile a officialisé quatre nominations au sein de ses comités exécutif et de direction France et international. Opteven entend ainsi se mettre un peu plus au diapason d'un marché en croissance.

Marine Gouttenoire, Antoine Segrestin, Julien François et Adam Lempereur occuperont de nouvelles fonctions chez Opteven à compter d'octobre 2025. ©DR

La liste des cadres d'Opteven va sensiblement évoluer au 1er octobre 2025. Le groupe lyonnais, spécialisé dans la vente de services de garantie automobile, a annoncé quatre nominations au sein de son directoire qui seront effectives à cette date. Cela commence par Marine Gouttenoire. Celle qui occupait la fonction de directrice du développement et des projets internationaux d'Opteven va prendre la fonction de directrice commerciale retail France. Ce qui inclut la métropole et les Drom pour les marques Opteven et Garantie M. Passée par JLR et Ford avant de rejoindre le garantisseur en 2011, elle siégera au Comex groupe et au Codir France. Marine Gouttenoire sera soutenue par Julien François. Il a, en effet, été placé dans le fauteuil de directeur des ventes réseau depuis juillet dernier, après avoir été directeur de la marque Opteven durant cinq ans. Ses nouvelles attributions l'amèneront à piloter l’ensemble des équipes commerciales terrain, mais surtout à devenir membre du Codir France. CGI Finance sollicite Opteven pour mieux couvrir les voitures électriques d'occasion À la suite du mouvement de Marine Gouttenoir, le développement et les projets internationaux reviennent à Antoine Segrestin. Ancien directeur en charge de la performance au sein de la direction finance, il avait été par le passé le président de la filiale allemande d'Opteven. Entré au service du garantisseur en novembre 2013, Antoine Segrestin compte parmi les membres du Comex Groupe et du Codir international. Enfin, l'entreprise lyonnaise recrute Adam Lempereur au poste de directeur de l’assistance. Un rôle qui n'existait pas jusqu'à présent dans l'organisation d'Opteven. À ce titre, le nouveau venu au sein des effectifs rejoint le comité de direction France. Son rôle consistera à superviser les effectifs du centre d'assistance de Villeurbanne (69) pour accompagner leur montée en puissance.

