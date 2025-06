Mobilians ouvre son CarboDiag, une calculette pour mesurer son bilan carbone

Mobilians lance CarboDiag, une plateforme en ligne conçue pour aider ses adhérents à établir leur bilan carbone volontaire, couvrant les scopes 1 et 2. Cet outil s’adresse aux entreprises de moins de 500 salariés, implantées en France métropolitaine et non soumises à l’obligation réglementaire de réaliser un bilan carbone.

Avec CarboDiag, Mobilians souhaite aider les entreprises à mesurer leurs émissions scopes 1 et 2. ©Adobestock.com-Littlewolf

Dans le cadre des engagements pris lors de la signature du contrat stratégique de la filière automobile en mai 2024, Mobilians intensifie son soutien aux entreprises du secteur en matière de transition environnementale. L’organisation professionnelle annonce en effet le lancement de CarboDiag, un outil en ligne pensé pour accompagner ses adhérents dans la réalisation de leur bilan carbone volontaire (scopes 1 et 2).

Accessible depuis l’espace adhérent du site Mobilians, l’outil est destiné aux entreprises de moins de 500 salariés, situées en France métropolitaine et non soumises aux obligations réglementaires de bilan carbone. CarboDiag permet alors aux TPE et PME de la filière de produire facilement un rapport carbone volontaire clair, structurant et directement exploitable.

En facilitant l’accès à une évaluation carbone volontaire, Mobilians souhaite donc accompagner les entreprises qui n’ont pas encore engagé leur transition environnementale. Grâce à CarboDiag, elles peuvent ainsi identifier leurs postes d’émissions directes (scope 1) et indirectes liées à la consommation d’électricité (scope 2), et poser les bases d’une stratégie de décarbonation plus ambitieuse, intégrant à terme le scope 3.

"Avec CarboDiag, nous voulons lever les freins à l’action pour nos entreprises. L’outil est accessible à tous nos adhérents, simple à utiliser et directement utile. Il traduit l’engagement de Mobilians à accompagner concrètement la filière vers une mobilité plus durable – et ce n’est qu’un début : nous continuerons à les soutenir dans les prochaines étapes, notamment pour avancer sur la prise en compte du scope 3", a déclaré Francis Bartholomé, président de Mobilians.