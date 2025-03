Mobilians s’allie à ses alter ego européens pour créer Automotive Mobility Europe

Les principales associations nationales représentant les services automobiles et de mobilité s’allient au sein d’Automotive Mobility Europe. Mobilians représente la France et son délégué général, Xavier Horent, a été élu coprésident de cette nouvelle organisation.

Mobilians fait partie des membres fondateurs d'Automotive Mobility Europe. ©Automotive Mobility Europe

Afin de peser davantage à l’échelon qui compte le plus dans les négociations, celui de l’Europe, les principales associations nationales représentant les services automobiles et de mobilité décident de s’allier au sein d’Automotive Mobility Europe (AME).

Cette nouvelle organisation européenne a vu le jour le 20 mars 2025, lors d’une réunion organisée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle regroupe à ce jour huit associations nationales : AKL pour la Finlande, ARAN pour le Portugal, AutoBranchen pour le Danemark, BOVAG pour les Pays-Bas, GANVAM pour l’Espagne, Mobilians pour la France, Traxio pour la Belgique et ZDK pour l’Allemagne.

Xavier Horent coprésident

Xavier Horent, délégué général de Mobilians, et Kurt-Christian Scheel pour le ZDK ont été élus coprésidents de l’AME.

Le but d’Automotive Mobility Europe est de défendre les intérêts de l’écosystème (concessionnaires, ateliers de réparation…) au niveau européen en menant "des actions coordonnées avec les institutions européennes et nationales pour promouvoir un cadre réglementaire favorable à l’écosystème automobile, en particulier aux PME".

"La représentation du secteur de la vente, de l’après-vente, et plus largement, des services de l’automobile et de la mobilité à Bruxelles est un élément essentiel de l'élaboration des politiques publiques européennes", explique Xavier Horent.

Appel aux organisations nationales

Le coprésident de l’AME ajoute que le secteur aval "représente à lui seul plus de la moitié des emplois en Europe, et nos entreprises sont au contact quotidien des consommateurs. L'ambition derrière la création de cette nouvelle alliance […] est avant tout une quête d'efficacité afin de porter la voix des dirigeants de notre secteur au plus haut niveau et d'entretenir des relations étroites avec les constructeurs, les équipementiers et les distributeurs de pièces."

L’alliance entend bien grandir et invite dès à présent toutes les organisations nationales concernées par ces sujets à la rejoindre.