L'émission du Club trajectoire durable - Décarbonation de la filière : un enjeu clé pour l'avenir

Quatre experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians afin de décrypter les leviers d'action pour réduire les émissions polluantes dans la filière automobile. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 12 juin 2025, à 10h30.

De gauche à droite : Timothée Quellard, cofondateur d'Ekodev, Bénédicte Barby, présidente de la commission développement durable chez Mobilians, Émilie Le Mentec, responsable RSE du Groupe Cobredia et Laurent Perron, coordinateur des travaux du Shift Project sur l’industrie automobile, la mobilité et sur les approvisionnements matières. ©Le Journal de l'Automobile

Les transports représentent encore un tiers des émissions nationales de gaz à effet de serre. Cependant, ils constituent également un levier essentiel pour réduire ces émissions.

En 2022, Mobilians a lancé un ambitieux projet de décarbonation de ses métiers. En quoi consiste-t-il et quels sont les enjeux ? Quelles trajectoires privilégier pour réussir cette transition ?

Cette nouvelle édition du Club trajectoire durable vous propose un décryptage complet des initiatives à l'œuvre pour décarboner le secteur automobile, avec un focus sur les opportunités à saisir pour relever ce défi.

Plusieurs spécialistes réunis en plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Bénédicte Barby (présidente de la commission développement durable chez Mobilians), Laurent Perron (coordinateur des travaux du Shift Project sur l’industrie automobile, la mobilité et sur les approvisionnements matières), Émilie Le Mentec (responsable RSE du Groupe Cobredia) et Timothée Quellard (cofondateur d'Ekodev).

Ils seront les invités d'une émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 12 juin 2025, à 10h30.

