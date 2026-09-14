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Lubexcel poursuit son engagement solidaire

Publié le 14 septembre 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Dans le cadre de la campagne annuelle d’Octobre Rose visant à soutenir la lutte contre le cancer du sein, Lubexcel renouvelle son engagement pour la deuxième année consécutive. En outre, la santé masculine n’est pas oubliée via l’action solidaire Movember.
Lubexcel Octobre Rose
Comme en 2025, Lubexcel se rallie à la cause d’Octobre Rose, en proposant un fût collector rose. ©Lubexcel

Lubexcel s’engage à nouveau pour soutenir une bonne cause, en l’occurrence la campagne annuelle d’Octobre Rose relative au combat contre le cancer du sein. Grâce à la participation de ses clients et au succès rencontré en 2025, avec 600 fûts collectors distribués, le distributeur vendéen (basé à Bellevigny) a eu l’honneur de reverser 6 000 euros en 2025 à Persévérance, le fonds de dotation de l’Institut de cancérologie de l’Ouest (ICO), pour soutenir la lutte contre le cancer.

 

Acteur incontournable des lubrifiants en France pour tous les secteurs d’activités, Lubexcel propose donc une nouvelle fois à ses clients le fût collector rose aux couleurs de la campagne.

 

Toutefois, l’engagement ne s’arrête pas là dans la mesure où cette année, la filiale du groupe Dubreuil poursuit sa mobilisation en faveur de la santé et de la prévention masculine, dans le cadre de l’action solidaire "Movember". Là aussi, une toute nouvelle édition collector du fût Lubexcel a été pensée avec un nouveau design, qui sera bientôt dévoilé.

 

Lubexcel en rose pour la bonne cause

 

Ces actions solidaires permettent aux clients qui passent commande de s’engager aux côtés de Lubexcel et de soutenir la cause, puisqu’ici aussi, pour chaque fût collector acheté durant la campagne, dix euros seront reversés à Persévérance, le fonds de dotation de l’Institut de cancérologie de l’Ouest.

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