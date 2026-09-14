Fuchs décroche l’homologation Stellantis pour sa nouvelle huile moteur

Fuchs acquiert l’homologation officielle Stellantis FPW9.55535/03 dernière version pour sa nouvelle huile moteur Titan GT1 PRO FPW03 SAE 5W-30. Fruit d’un travail de longue haleine et d’une collaboration étroite avec ses partenaires spécialistes des technologies d’additifs et Stellantis, cette homologation permet désormais à Fuchs de proposer à ses clients une solution officiellement validée pour les applications concernées.

La spécification Stellantis FPW9.55535/03 concerne les véhicules légers et utilitaires des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall et Fiat. Initialement introduite sur les moteurs Diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) fabriqués avant février 2023, celle-ci est désormais applicable à tous les moteurs Diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) sans distinction, aux moteurs Diesel 2.2 BlueHDi (DW12RU) et aux moteurs à essence PureTech 1.2 (EB2 Turbo GEN1 et GEN2).

Une excellente protection contre l’usure

Titan GT1 PRO FPW03 SAE 5W-30 convient également parfaitement aux moteurs à essence et diesel nécessitant la spécification PSA B71 2290 ou PSA B71 2297. En outre, le produit répond également à la spécification FPW9.55535/05, soit l'équivalent de la spécification FPW9.55535/03 pour les pays hors d'Europe.

Au chapitre avantages, l’huile Titan GT1 PRO FPW03 SAE 5W-30 offre une excellente protection contre l'usure. Du fait de sa faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (positionnement Low SAPS), elle protège efficacement les systèmes de traitement des gaz d'échappement.

En outre, elle offre une protection contre les phénomènes de préallumage à basse vitesse (LSPI). Enfin, elle prévient l'encrassement du moteur, maintient une propreté optimale (absence de dépôts indésirables sur les cylindres, les pistons, les soupapes, les bougies d'allumage et les turbocompresseurs). Sa faible volatilité détermine également une faible consommation d’huile.