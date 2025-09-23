Hybis conclut un partenariat avec Flowey

Hybis, la plateforme de vente en ligne du groupe Hypromat dédiée aux professionnels du lavage, vient de signer un partenariat stratégique avec Flowey, le spécialiste luxembourgeois de produits nettoyants.

Les produits Flowey sont désormais disponibles sur la plateforme en ligne d’Hybis, le spécialiste du lavage HP. ©Flowey

Depuis le 15 juillet 2025, les exploitants indépendants de stations de lavage peuvent commander sur hybis.com les best-sellers Flowey à des tarifs dégressifs dès trois bidons achetés. Cette collaboration fait de Hybis le seul distributeur en ligne de la marque luxembourgeoise, acteur de référence dans la fabrication de produits lessiviels pour le lavage automobile professionnel.

En référençant Flowey, Hybis remplit son objectif de donner le meilleur aux professionnels avec une offre complète au meilleur prix, la puissance d’une plateforme de vente en ligne (commandes à distance, livraison rapide et logistique fiable) et enfin, la proximité avec une équipe de neuf technico-commerciaux dont sept sur le terrain.

"Cet accord avec Flowey symbolise notre stratégie de synergie entre experts du lavage pour apporter les solutions les plus performantes, explique Jean-Christophe Rogez, directeur général du groupe Hypromat. La valeur ajoutée d’Hybis est sa capacité à sélectionner les meilleures références du marché pour répondre à l’ensemble des besoins de l’exploitant indépendant. Leader des savons pour le lavage, Flowey s’inscrit dans cette démarche".

Une offre complète et performante de produits de lavage

Effectivement considérée comme une plateforme de référence en fourniture de pièces et consommables pour stations de lavage avec quelque 4 000 références dont 1 200 au catalogue réparties en onze familles, Hybis assure concrètement un accès simple, rapide et compétitif aux produits avec une offre adaptée à tous les besoins et profils de centres.

De son côté, Flowey, spécialiste reconnu des savons pour l’automobile, apporte une offre complète et performante de produits de lavage et d’entretien via ses deux gammes phares. D'un côté, il y a Expérience, aux formules concentrées pour réduire les coûts d’exploitation et de l'autre Evolution, pourvue de tensioactifs et/ou séquestrant d’origine végétale. Une gamme de produits de spécialité (lave-jantes, démoustiquant), Auto Clean System Pro, complète l’offre, tout comme Technic, la gamme de produits d’entretien des installations et systèmes de recyclage.

"Fort de 35 années d’expérience, Flowey mettra à profit son professionnalisme et son expertise à travers ce partenariat, assure Laurent Maameri, directeur commercial Flowey France. Cette collaboration renforcera notre image et nous ouvrira de nouvelles opportunités sur de nombreux marchés". Ainsi, après une période de tests réussie dans le réseau en propre d’Éléphant Bleu, l’intégration progressive de la marque Flowey dans les stations du réseau de l’enseigne représente la prochaine étape de cette collaboration ambitieuse.