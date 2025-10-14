Menu
fermer
S'abonner
Services

Horia Lam rebondit chez MSX International

Publié le 14 octobre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Après un passage chez Heycar, Horia Lam poursuivra sa carrière au sein de MSX International. La société de conseil auprès des acteurs de la distribution automobile vient de lui confier la direction commerciale en France.
MSX International Horia Lam
Horia Lam, directrice commerciale de MSX International. ©Le Journal de l'Automobile

Horia Lam rejoint officiellement les rangs de MSX International. Elle occupe, depuis quelques semaines maintenant, le fauteuil de directrice commerciale au sein de la filiale française de la société qui intervient en qualité de conseil auprès des acteurs de la distribution automobile.

 

À ce titre, elle aura pour mission de définir la stratégie commerciale et d'en assurer la bonne exécution. Titulaire d'une maîtrise de communication et d'information, doublée d'une spécialisation en marketing et publicité, Horia Lam accompagnera les clients de MSX International dans les phases de déploiement des solutions et garantira le suivi des comptes clés.

 

Horia Lam a fait valoir sa connaissance du fonctionnement des groupes de distribution automobiles tricolores. Son parcours professionnel l'a amenée durant quatre ans à travailler auprès des concessionnaires en qualité de responsable grands comptes de BCAuto Enchères.

 

Quand BCAuto Enchères retente l'expérience des ventes en présentiel

 

Plus récemment, depuis 2020, elle supervisait une équipe de responsables grands comptes chez Heycar, la plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion.

 

Elle se place sous la responsabilité de Michaël Lecomte, le directeur des ventes de MSX International en France. Ses échanges se feront avec les constructeurs, les loueurs, les captives financières et les groupes de distribution.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Jim Baumbick, nouveau stratège de Ford en Europe

Jim Baumbick, nouveau stratège de Ford en Europe

Fini l’intérim, Markus Haupt confirmé au poste de PDG de Seat et Cupra

Fini l’intérim, Markus Haupt confirmé au poste de PDG de Seat et Cupra

Antoine Jouteau quitte Leboncoin

Antoine Jouteau quitte Leboncoin

Sandra Thery reprend le poste de directrice générale de NextMove

Sandra Thery reprend le poste de directrice générale de NextMove

Stellantis : Emanuele Cappellano dirigera l'Europe à la place de Jean-Philippe Imparato

Stellantis : Emanuele Cappellano dirigera l'Europe à la place de Jean-Philippe Imparato

Gilles Mabire passe de Continental à Valeo

Gilles Mabire passe de Continental à Valeo

Laisser un commentaire

cross-circle