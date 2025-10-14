Horia Lam rebondit chez MSX International

Après un passage chez Heycar, Horia Lam poursuivra sa carrière au sein de MSX International. La société de conseil auprès des acteurs de la distribution automobile vient de lui confier la direction commerciale en France.

Horia Lam, directrice commerciale de MSX International. ©Le Journal de l'Automobile

Horia Lam rejoint officiellement les rangs de MSX International. Elle occupe, depuis quelques semaines maintenant, le fauteuil de directrice commerciale au sein de la filiale française de la société qui intervient en qualité de conseil auprès des acteurs de la distribution automobile.

À ce titre, elle aura pour mission de définir la stratégie commerciale et d'en assurer la bonne exécution. Titulaire d'une maîtrise de communication et d'information, doublée d'une spécialisation en marketing et publicité, Horia Lam accompagnera les clients de MSX International dans les phases de déploiement des solutions et garantira le suivi des comptes clés.

Horia Lam a fait valoir sa connaissance du fonctionnement des groupes de distribution automobiles tricolores. Son parcours professionnel l'a amenée durant quatre ans à travailler auprès des concessionnaires en qualité de responsable grands comptes de BCAuto Enchères.

Plus récemment, depuis 2020, elle supervisait une équipe de responsables grands comptes chez Heycar, la plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion.

Elle se place sous la responsabilité de Michaël Lecomte, le directeur des ventes de MSX International en France. Ses échanges se feront avec les constructeurs, les loueurs, les captives financières et les groupes de distribution.