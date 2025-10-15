Equip Auto 2025 : Hexagone Automotive présente son label Federauto

Publié le 15 octobre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Permettre aux acheteurs de voitures d'occasion d'identifier en un regard les garages fiables, telle est la nouvelle bataille d'Hexagone Automotive. Cette démarche, présentée au salon Equip Auto, prend la forme d'un label baptisé Federauto.

Jeremy Zimmermann, CEO d'Hexagone Automotive, est exposant au salon Equip Auto 2025 dans l'espace Univers VO. ©Le Journal de l'Automobile

Hexagone Automotive est venu avec de la nouveauté dans ses bagages au salon Equip Auto 2025, jusqu'au 18 octobre à Paris. L'entreprise dirigée par Jeremy Zimmermann va profiter du rendez-vous de l'après-vente pour lever le voile sur Federauto. Il s'agit d'un label pensé pour identifier les revendeurs de voitures d'occasion auxquels les clients peuvent accorder leur confiance. "Il faut pouvoir montrer qu'un commerce indépendant ou un garagiste peuvent être considérés comme sérieux. Federauto deviendra l'outil de référence pour la réassurance, comme peut l'être Google avec son système d'avis", a expliqué au Journal de l'Automobile, Jeremy Zimmermann. L'obtention du label Federauto se fera sous condition. Le point de vente devra notamment disposer de CGV claires, d'un livre de police, d'une assurance ou encore d'un médiateur. Autant d'éléments qui apportent de la transparence et des recours aux consommateurs. Le label pourra ensuite être affiché sur le web ou en points de vente. Distinct de Vroomiz Federauto deviendra la troisième branche du groupe Hexagone Automotive, après Vroomiz et OptimCAR. Mais ce label s'affranchit des limites de Vroomiz. Les enseignes indépendantes pourront y prétendre sans même appartenir au réseau de garages spécialisé dans la revente de voitures d'occasion. David Guérin, Stellantis : "Déployer la marque Spoticar chez tous les agents d'ici trois ans" Ce ne sera pas gratuit. Il y a tout de même une cotisation à verser. Jeremy Zimmermann explique que celle-ci financera, d'une part, le travail humain de vérification des informations du dossier de candidature et, d'autre part, le coût de la plateforme digitale sur laquelle les points de vente seront listés.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet