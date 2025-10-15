Equip Auto 2025 : Hexagone Automotive présente son label Federauto
Publié le 15 octobre 2025
Hexagone Automotive est venu avec de la nouveauté dans ses bagages au salon Equip Auto 2025, jusqu'au 18 octobre à Paris. L'entreprise dirigée par Jeremy Zimmermann va profiter du rendez-vous de l'après-vente pour lever le voile sur Federauto. Il s'agit d'un label pensé pour identifier les revendeurs de voitures d'occasion auxquels les clients peuvent accorder leur confiance.
"Il faut pouvoir montrer qu'un commerce indépendant ou un garagiste peuvent être considérés comme sérieux. Federauto deviendra l'outil de référence pour la réassurance, comme peut l'être Google avec son système d'avis", a expliqué au Journal de l'Automobile, Jeremy Zimmermann.
L'obtention du label Federauto se fera sous condition. Le point de vente devra notamment disposer de CGV claires, d'un livre de police, d'une assurance ou encore d'un médiateur. Autant d'éléments qui apportent de la transparence et des recours aux consommateurs. Le label pourra ensuite être affiché sur le web ou en points de vente.
Distinct de Vroomiz
Federauto deviendra la troisième branche du groupe Hexagone Automotive, après Vroomiz et OptimCAR. Mais ce label s'affranchit des limites de Vroomiz. Les enseignes indépendantes pourront y prétendre sans même appartenir au réseau de garages spécialisé dans la revente de voitures d'occasion.
Ce ne sera pas gratuit. Il y a tout de même une cotisation à verser. Jeremy Zimmermann explique que celle-ci financera, d'une part, le travail humain de vérification des informations du dossier de candidature et, d'autre part, le coût de la plateforme digitale sur laquelle les points de vente seront listés.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.