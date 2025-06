Emmanuel Poutz prend la direction commerciale de Sandra AI

En poste chez Carvivo depuis juin 2022, Emmanuel Poutz va poursuivre sa carrière chez Sandra AI. La jeune entreprise à l'origine d'un assistant intelligent pour les concessionnaires lui confie les postes de directeur commercial et responsable de l'innovation.

Emmanuel Poutz, directeur commercial et responsable de l'innovation de Sandra AI. ©Sandra AI

Sandra AI recrute un profil confirmé. La start-up qui propose un assistant conversationnel doté d'intelligence artificielle pour les concessionnaires a annoncé l'arrivée d'Emmanuel Poutz au titre de directeur commercial et responsable de l'innovation.

Un choix logique car Emmanuel Poutz apporte une solide expérience en outils de digitalisation des points de vente automobile. Depuis trois ans, il assurait le rôle de responsable commercial chez Carvivo. Certains se souviendront qu'il avait passé près d'une décennie à La Centrale avant de partir, en 2010, chez Neowebcar, puis L'argus.

Emmanuel Poutz fait par ailleurs valoir un passage de plus de deux ans dans le groupe Fournier, à Saint-Ouen-l'Aumône (95), quand celui-ci travaillait pour les marques Fiat-Abarth, Alfa Romeo et Jeep.

Il collaborera directement avec Badr El Idrissi Mokdad, Ismail Majjad et Skandère Sahli, les cofondateurs, tous issus de Polytechnique, de HEC et du MIT. "Rejoindre Sandra AI, c’est s’engager dans une mission concrète, à impact immédiat, s'est-il dit convaincu par voie de communiqué. L’IA n’est plus une promesse futuriste, c’est un outil prêt à l’emploi qui répond à une problématique bien réelle."