Emil Frey AG confie l'analyse des batteries à Aviloo

Le groupe suisse a signé un accord d'envergure européenne avec la société Aviloo pour déployer la solution d'analyse de l'état de santé des batteries. Il en résulte donc du changement dans les opérations des centres de reconditionnement des voitures d'occasion de la filiale d'Emil Frey France.

Les CRVO d'Emil Frey France ont déployé Aviloo pour tester les batteries de véhicules. ©Emil Frey France

Pour ce qui touche à l'analyse des batteries de traction des voitures électriques d'occasion, Emil Frey AG vient de trouver son partenaire. Le groupe de distribution suisse vient de signer un accord avec l'entreprise autrichienne Aviloo. Un contrat qui prévoit un déploiement de la solution à l'échelle européenne.

Certifiée par l'association des acteurs européens du remarketing (Cara), la solution Flash Test d'Aviloo est présentée comme la plus fiable du marché par le camp d'Emil Frey. Il suffit de trois minutes à un technicien pour réaliser le diagnostic de la santé de la batterie d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion.

Moba sort des CRVO

Le rapport édité prend en compte l’absence de défaut et la capacité résiduelle de la batterie. Il indique un score de performance sur 100. Aviloo détecte de manière fiable les défauts et fournit des informations détaillées sur la nature, le type et la position du défaut jusqu’à la cellule près.

Cette annonce ne fait pas les affaires de Moba. La société française équipait depuis plusieurs mois le centre de reconditionnement des voitures d'occasion (CRVO) d'Emil Frey France. Mais en vertu de ce nouveau partenariat, la filiale tricolore du groupe de distribution a acté la fin de la relation avec son fournisseur historique.