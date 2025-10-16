Ecartegrise fait ses débuts à Equip Auto

Fondateur du site Eplaque, Benoît Ginet prend un nouveau pari avec une plateforme d'accès direct au SIV réservée aux professionnels. Baptisée Ecartegrise, elle a été présentée pour la première fois au public d'Equip Auto 2025.

Michaël Teissedre, responsable commercial d'Ecartegrise. ©Le Journal de l'Automobile

Et si les démarches de demande d'immatriculation étaient simplifiées ? Voilà la promesse faite par Benoît Ginet sur son stand d'Equip Auto 2025. L'entrepreneur, qui a lancé le site internet grand public Eplaque il y a quinze ans, présente cette fois Ecartegrise, une plateforme consacrée aux professionnels.

Ce nouvel outil a demandé deux ans de développement et d'échanges avec les distributeurs automobiles. Et ce, dans un objectif clair, insiste Benoît Ginet : "Rendre les démarches d’immatriculation plus simples, plus rapides et moins coûteuses, tout en offrant une expérience premium".

Le résultat prend l'aspect d'une interface épurée, selon les codes actuels des plateformes numériques. Au travers de celle-ci, les utilisateurs dotés d'une habilitation ont un accès constant au SIV sans nécessité de clé de cryptage. Ils peuvent alors renseigner toutes les informations utiles et les transmettre instantanément au service des immatriculations de véhicules.

Le logiciel derrière Ecartegrise automatise une partie de la saisie pour limiter les erreurs et gagner du temps. "Un bénéfice qui reste encore à évaluer précisément avec l'expérience", admet Michaël Teissedre, le responsable commercial d'Ecartegrise. Pour le reste, la plateforme embarque la signature électronique conforme à la norme eIDAS et la double authentification.

Service taillé pour tous les cas de figure

Des éléments de sécurité maximale et une conformité totale avec les obligations légales. Ce qui fait d'ailleurs dire à Michaël Teissedre que la législation concernant le coffre-fort numérique des professionnels de l'automobile, entrée en vigueur le 1er août 2025, constituera un levier supplémentaire pour la plateforme Ecartegrise qui en est dotée avec une certification NF Z42-020.

À l'usage, Ecartegrise servira autant pour les véhicules neufs que les voitures d'occasion. Les exemplaires importés comme les contrats de location pourront tout autant être gérés dans l'interface. Partant de ce principe, le responsable commercial de l'entreprise s'autorisera à démarcher tous les types de distributeurs automobiles, en particulier les plus modestes où les ressources humaines sont moindres et donc l'intérêt décuplé.

Pour se démarquer, la société qui comptait deux espaces d'exposition à Equip Auto a fait la promotion d'une offre de lancement. Les utilisateurs disposeront gratuitement de cent démarches SIV, dix signatures électroniques et autant d'archivages de dossiers clients. Un moyen de faire la démonstration du bénéfice. Au-delà, chaque requête SIV sera facturée 1 euro, puis des services annexes pourront être progressivement ajoutés afin d'accroître le panier moyen.

Benoît Ginet et Michaël Teissedre avanceront-ils seuls dans cette nouvelle aventure ? Ecartegrise aurait fort à gagner en discutant avec des éditeurs de DMS, à l'instar de ceux justement présents à Equip Auto. Comme bien souvent, ils sont les meilleurs relais pour ce type de prestation.