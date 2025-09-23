Cartadis place la supervision et la sécurité bancaire au cœur du lavage automobile

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Au prochain salon Equip Auto, le spécialiste des terminaux de paiement présentera une nouvelle génération de bornes de paiement multiservices. Baptisée CartaWash, cette gamme met la data et la sécurité bancaire au service du parcours client.

Avec sa nouvelle génération de bornes CartaWash, Cartadis place la supervision en temps réel et la sécurité bancaire au cœur de l’expérience client. ©Cartadis

Avec sa nouvelle génération de bornes CartaWash, Cartadis place la supervision en temps réel et la sécurité bancaire au cœur de l’expérience carwash. Toutes les bornes, du portique à la haute pression en passant par les accessoires, sont pilotables via Washadmin, la console cloud qui agrège les événements terrain, les paiements et les indicateurs d’activité pour accélérer la prise de décision des exploitants. Dans la pratique, l’interface opérateur et le guidage client s’appuient désormais sur l’usage intelligent de l’écran du terminal bancaire. "Le client est accompagné étape par étape (choix programme, options, paiement), ce qui réduit les frictions, limite les erreurs, et augmente le panier moyen, souligne Guillaume Chaillat, directeur général de Cartadis. Les sites très fréquentés profitent aussi d’un mode multilingue et d’un ticket 100 % dématérialisé". Une architecture pensée pour une maintenance simplifiée Côté monétique, Cartadis apporte son savoir-faire déployé dans plus de 20 pays : acceptation carte (contact, sans contact, mobile), P2PE, tokenization CB, et matériels PCI PTS v6 garantissant la pérennité. En outre, sur le plan esthétique, l’architecture a été pensée pour une maintenance simplifiée et un faible encombrement, tout en restant compatible avec l’écosystème carwash existant. Wash déploie sa borne Deal Fournisseur de TotalEnergies et de son réseau Wash, Cartadis consolide ainsi son rôle de partenaire technologique du lavage automobile moderne : un parcours premium pour le client final, des opérations maîtrisées pour l’exploitant, et une monétique de niveau bancaire pour la sérénité de tous. Pour découvrir cette gamme avec démonstrations à l’appui, rendez-vous à Equip Auto en octobre prochain sur le stand E11 du pavillon 3 de la porte de Versailles.

