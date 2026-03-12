BYD et le Garac : un partenariat pour former les techniciens de l’électrique

L’accélération de l’électrification du parc roulant oblige la filière à adapter ses dispositifs de formation. C’est dans ce contexte que BYD et le Garac ont décidé de nouer un partenariat pédagogique destiné à rapprocher les contenus d’enseignement des réalités technologiques du constructeur chinois.

Concrètement, le programme sera lancé à la rentrée de septembre 2026 avec la création d’une classe dédiée à la marque asiatique au sein du campus francilien. L’initiative vise à intégrer les technologies, les outils et les méthodes du constructeur dans les parcours de formation liés aux métiers de l’après-vente et de la maintenance automobile.

Pour les élèves, l’intérêt est double : se familiariser avec les innovations techniques d’un constructeur en pleine expansion sur le marché européen, tout en développant des compétences directement mobilisables dans les ateliers.

Des véhicules et des outils pour les travaux pratiques

Pour donner une dimension concrète à ce programme, deux véhicules pédagogiques seront mis à disposition des étudiants : un modèle 100 % électrique et un modèle hybride rechargeable baptisé "Super Hybride". Ces véhicules serviront de support aux travaux pratiques et permettront aux futurs techniciens de se former aux technologies récentes développées par la marque.

Le partenariat ne se limite toutefois pas à l’apport de matériel. Les enseignants auront également accès aux outils de diagnostic du constructeur, à sa documentation technique ainsi qu’à ses méthodes d’intervention. L’objectif est d’aligner les contenus pédagogiques sur les standards de la marque et sur l’évolution rapide des technologies embarquées.

Cette immersion dans l’univers technique de BYD doit permettre aux étudiants d’acquérir des compétences opérationnelles et de mieux comprendre les architectures propres aux véhicules électrifiés.

Une passerelle vers le réseau de distribution

Au-delà de la formation, l’accord vise aussi à faciliter l’insertion professionnelle des élèves. Les étudiants formés dans ce cadre pourront se tourner vers le réseau de distributeurs de la marque, qui continue de se structurer en France et en Europe.

"Former les talents de demain est au cœur de nos initiatives. Nous sommes fiers d’apporter une valeur concrète aux élèves et enseignants du Garac, afin de contribuer à la professionnalisation et de soutenir l’innovation dans la filière automobile", souligne Dorothée Bonassies, directrice générale de BYD France.

Au sein de l'école nationale des professions de l'automobile, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à adapter l’offre de formation aux mutations technologiques du secteur. "Au Garac, nous formons les talents qui donneront un vrai coup de jus à la transition énergétique", résume Laurent Roux, directeur général de l’établissement.