Autobacs France bientôt racheté par FairCap

FairCap a signé une option en vue d'acquérir la totalité d'Autobacs France auprès du groupe japonais Autobacs Seven. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, après consultation du comité social et économique.

Le fonds d’investissement, déjà propriétaire de Flauraud (ex-propriété d'Emil Frey France) depuis le 1er janvier 2026, ajoute ainsi une seconde entreprise du marché de l’après-vente tricolore à son portefeuille. Pour rappel, Autobacs France exploite huit centres autos en région parisienne et emploie environ 324 salariés.

Autobacs France dans le rouge

Le communiqué de FairCap fait état d'un chiffre d'affaires proche de 45 millions d'euros lors du dernier exercice. Les données publiées parallèlement par Autobacs Seven permettent de mesurer plus précisément la situation de sa filiale. Ses ventes ont reculé de 53,9 millions d'euros en 2023-2024 à 44,7 millions deux ans plus tard, soit une baisse de 17 %.

Dans le même temps, la perte d'exploitation est passée de 2,7 à 4,3 millions d'euros. Le déficit net a atteint 4,9 millions sur le dernier exercice. Autobacs Seven justifie son retrait par un environnement économique difficile et une concurrence accrue en France.

Le groupe nippon précise que les 3,53 millions d'actions de sa filiale doivent être transférés pour un euro. Ce prix symbolique n'inclut pas les éventuels engagements financiers liés à la reprise, qui n'ont pas été précisés.

Deux redressements à mener

Avec cette acquisition, FairCap étend rapidement son périmètre dans l’automobile. Mais le fonds reprend une nouvelle entreprise déficitaire, alors que la transformation de Flauraud est encore loin d'être achevée. Le distributeur auvergnat a engagé le plan Cap2028, qui prévoit notamment la fermeture de neuf magasins et la suppression de 99 postes.

Sa direction anticipe près de neuf millions d'euros de pertes d'exploitation en 2026 et vise un retour à la rentabilité dès 2027.

Un ensemble évalué à 100 millions d'euros

FairCap mise désormais sur les complémentarités entre ses deux participations. Le regroupement des volumes doit renforcer leur poids dans les négociations avec les fournisseurs. Autobacs France pourrait aussi s'appuyer sur la plateforme logistique de Clermont-Ferrand et sur le maillage régional de Flauraud. Les deux sociétés conserveraient néanmoins une organisation distincte.

FairCap évalue à environ 100 millions d'euros le chiffre d'affaires annuel cumulé de ce nouvel ensemble.